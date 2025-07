Como o PL vê a disputa de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio

Deputados do PL consideram que a disputa de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio transparece os interesses pessoais do filho de Jair Bolsonaro acima do que seria melhor para o Brasil.

Atualmente, parlamentares do PL afirmam que, se Bolsonaro não conseguir reverter sua situação eleitoral, o nome escolhido pela direita como candidato à Presidência deveria ser o do governador de São Paulo. Eduardo também almeja o posto.

Integrantes do PL estão, nos bastidores, torcendo o nariz para Eduardo por considerarem que o deputado licenciado assumiu a responsabilidade pelo tarifaço anunciado por Donald Trump na última quarta-feira, 9. Não restam dúvidas dentro do partido de que a medida não foi positiva para o bolsonarismo.

Em entrevista ao repórter Gabriel Sabóia, Eduardo criticou Tarcísio por dialogar com representantes da embaixada dos Estados Unidos.

“Faltou inteligência ao Tarcísio nesta negociação, e faltou respeito a mim. Bolsonaro tem um filho nos Estados Unidos, com acesso à Casa Branca, e ele tenta passar por cima disso, dialogando com pessoas do sexto escalão da diplomacia americana, sem nos consultar”, disse o deputado.

Para integrantes do PL, a fala mostrou que Eduardo Bolsonaro não parece estar priorizando os interesses do Brasil.