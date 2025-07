Bairro supera Lourdes e tem o m² mais caro de BH; confira qual

O bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, assumiu o posto de bairro mais caro da capital mineira para compra de imóveis, segundo o Relatório de Compra e Venda do Grupo QuintoAndar, referente ao segundo trimestre de 2025. O metro quadrado na região chegou a R$ 8.986, superando os tradicionais Lourdes (R$ 8.302/m²) e Savassi (R$ 8.277/m²), que historicamente ocupavam as primeiras posições no ranking de preços.

De acordo com a pesquisa, a liderança do Luxemburgo reflete um processo de valorização constante nos últimos trimestres, impulsionado por fatores como localização privilegiada, infraestrutura de qualidade e perfil residencial de alto padrão. O bairro tem atraído empreendimentos modernos e moradores em busca de exclusividade, conforto e proximidade com centros comerciais, áreas verdes e as principais vias de acesso da cidade.

Para Thiago Reis, gerente de dados do Grupo QuintoAndar, o desempenho do Luxemburgo não é surpresa. "A valorização do bairro é resultado de uma combinação entre oferta qualificada de imóveis e uma demanda crescente por qualidade de vida. Ele oferece apartamentos espaçosos, segurança, áreas verdes e está próximo de tudo - isso gerou uma forte pressão nos preços", analisa.

O bairro também se destacou no mercado de locação, encerrando o semestre como o mais caro de Belo Horizonte para alugar um imóvel.

Apesar da valorização pontual em bairros como esse, o mercado imobiliário da capital mineira como um todo apresentou um crescimento moderado no primeiro semestre de 2025. O relatório aponta uma alta de apenas 1,33% no preço dos imóveis vendidos em comparação com o final de 2024, índice inferior à inflação do período, que foi de 2,99% segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.

O bairro Buritis manteve a liderança como o mais buscado para compra, seguido por Castelo e Santo Antônio. A lista reflete a diversidade de perfis e regiões que atraem o interesse dos compradores na cidade. Os dez bairros mais procurados são:

1- Buritis

2- Castelo

3- Santo Antônio

4- Cidade Nova

5- Sagrada Família

6- Gutierrez

7- Anchieta

8- Lourdes

9- Sion

10- Funcionários



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos