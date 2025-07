Confira detalhes da nova montanha-russa do Parque Guanabara, em BH

O Parque Guanabara, instalado na Região da Pampulha desde 1971, adquiriu pela primeira vez uma montanha-russa. O brinquedo, batizado de Skywalker, é importado de um parque da Inglaterra e deve chegar a Minas Gerais nesta quinta-feira (31/7). A previsão é de que a inauguração aconteça até o início de setembro deste ano.

“Sempre foi um sonho. Montanha-russa é o símbolo de parque de diversão”, conta Gabriel Pereira Dias, gerente comercial do Parque Guanabara, localizado na Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 15, Bairro São Luiz. Gabriel conta que a direção do parque está desde o ano passado envolvida com o projeto.

Detalhes do brinquedo

Segundo Dias, o brinquedo foi fabricado pela empresa italiana Pinfaria e custou cerca de R$ 7 milhões. Com 11 metros de altura e ocupando uma área de 40 por 17 metros, a novidade estava instalada no parque inglês Light Water Valley e foi transportada de navio para o Porto de Santos, no estado de São Paulo. Segundo o site BednBlue, que calcula distâncias de transporte no mar, o trajeto dura em torno de 14 dias.

Cerca de sete contêineres foram utilizados para armazenar o equipamento, que, através de carretas, será levado para Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é de que essa etapa seja concluída nesta quinta-feira (31/7). “Por conta da maresia e do transporte, é necessário refazer a pintura antes de instalar em BH. Vamos usar a cor azul nos trilhos”, conta Gabriel.

O brinquedo será voltado ao público infantil e adulto, com altura mínima exigida de 1,10 metro, e não contará com loopings nem trechos radicais. Gabriel explica que, para a decisão, levaram em consideração o público e o efeito a longo prazo da atração. “O público do parque é infantil e familiar. Além disso, os brinquedos radicais só 'bombam' quando chegam, causando efeito a curto prazo”, explica.

Onde será instalado

A chegada da Skywalker impactou na movimentação de seis brinquedos, além da retirada do tradicional Palácio do Riso e da demolição da enfermaria e do banheiro para pessoas com deficiência física, que já estão sendo reconstruídos em outro local, segundo o gerente.

A montanha-russa ficará no lugar do brinquedo Tapete Mágico, que foi realocado para a frente dos banheiros. “O Tapete Mágico deu trabalho para remover, é um brinquedo que pesa mais de 20 toneladas”, comenta Gabriel.

Outras novidades

Questionado a respeito de outras novidades no parque, Gabriel contou sobre a instalação de um novo sistema online inspirado no "My Disney Experience", uma plataforma digital (aplicativo e site) que centraliza todas as informações e funcionalidades para o planejamento de visitas da Disney.

"Assim que o brinquedo for inaugurado, iremos retomar esse projeto", conta.

Modelos semelhantes

Um modelo semelhante à Skywalker já funcionou no Big Play Entertainment Center, parque de diversões no Mississippi, Estados Unidos. A montanha-russa Biloxi Beach Hurricane operou no parque de 2022 a 2024. A estrutura de aço conta com 2 vagões por trem, comportando 8 passageiros por vez.

Biloxi Beach Hurricane, montanha-russa de um parque em Mississipi, Estados Unidos semelhante a que vais ser instalada no Parque Guanabara Reprodução/ Shawn Pratt

Parque já quase fechou

A novidade no Parque Guanabara também mostra uma recuperação. Reynaldo Pereira Dias, um dos proprietários, em 2020, em entrevista, disse ao Estado de Minas que o local vivia um dos piores momentos enfrentados desde a fundação, em 1951, em Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo.

Devido à pandemia, o parque ficou de portas fechadas. “A nossa expectativa, e esperança, é que possamos, em breve, voltar às atividades e cobrir esse buraco que a pandemia fez", declarou Reynaldo na época.

Expectativa

Gabriel conta que as expectativas estão altas e que, nas redes sociais, através de enquetes, o público se manifestou positivamente a respeito da atração. "Ainda estamos elaborando o evento de inauguração, mas esperamos um aumento no número de visitantes", conta.

Na rede social X, antigo twitter, internautas reagiram à novidade:

a notícia que agr o Guanabara vai ter uma montanha-russa fez o meu dia. finalmente vou realizar meu sonho — Tet's (@aPeresSter) July 28, 2025

parque guanabara vai ter montanha-russa, ja quero — luiz’ (@luizzfv) July 28, 2025

oi quem vai no guanabara cmg qnd a montanha-russa ficar pronta — r.???? (@reyslinha_13) July 28, 2025

Serviço

Parque Guanabara

Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 15, Bairro São Luiz

Aberto de terça a sábado, das 14h às 22h

Domingos e feriados, das 11h às 21h

Dias úteis: entrada gratuita

Sábados, domingos e feriados: R$ 5,00 por pessoa

Não pagam entrada:

Crianças com menos de 1,50m de altura,

Pessoas com deficiência + 1 acompanhante adulto,

Pessoas acima de 60 anos