Vídeo hilário de mãe em parque de BH viraliza: ‘Senhor, segura meu filho!’

Quem pensa que existe parque da Disney apenas nos Estados Unidos está enganado. A Disneylândia de Tóquio completou 41 anos de existência no dia 15 de abril de 2024. O Flipar mostra detalhes do primeiro parque da Disney a ser construído fora do solo norte-americano. flickr s.yume

Localizado em Urayasu, Chiba, perto da cidade de Tóquio, no Japão, o Tokyo Disneyland é um dos 11 parques temáticos da companhia espalhados pelo mundo. flickr sahashi

A Disneylândia de Tóquio possui cerca de 465 000 m² e foi inaugurada em 15 de abril de 1983. Além disso, o portão principal é diretamente adjacente às estações de trem Maihama e Disneyland Tokyo. flickr s.yume

O parque foi construído pela Walt Disney Imagineering, no mesmo estilo da Disneylândia, na Califórnia, e ao Magic Kingdom, na Flórida. flickr Disneyland Dream World

Além disso, é propriedade da The Oriental Land Company, que licencia o tema da The Walt Disney Company. flickr John

A Tokyo Disneyland e seu parque vizinho, o Tokyo DisneySea, são os únicos parques da Disney que não são propriedade da The Walt Disney Company(antes Walt Disney Productions). flickr Devin Chang

Nele, há sete áreas temáticas, cada uma se complementando, porém únicas em seu estilo. A Tokyo Disneyland, portanto, é um parque temático clássico da Disney, com atrações semelhantes às encontradas em outros parques da Disney pelo mundo. flickr Luke Chapman

As sete áreas no parque são: World Bazaar, conhecida como Main Street no Magic Kingdom. Essa versão é coberta por um dossel de ferro e vidro no estilo vitoriano (dossel é similar a uma tenda aberta. Além da Adventureland, Westernland, Critter Country, Fantasyland, Toontown e Tomorrowland. flickr Marufish

A Disneylândia de Tóquio e a Tokyo DisneySea, que juntas formam a Tokyo Disney Resort, já receberam mais de 800 milhões de visitantes. Divulgação

O Castelo da Cinderela é muito parecido com o do Walt Disney World. De todas as princesas que poderiam ser “donas” do castelo de Tóquio, a Cinderela foi escolhida por causa de duas virtudes: o trabalho duro e o empenho. Esses fatores são semelhantes à cultura japonesa. flickr Guy Jasper Gonzaga

Sobre os Souvenirs, as lojas da Tokyo Disneyland trazem artigos desde bichinhos de pelúcia, chás e meias, assim como chapéus de personagens bem únicos e exclusivos, que não tem nem na Disney dos Estados Unidos. flickr Marufish

A área "Queen Of Hearts Banquet Hall" é voltada para quem é apaixonado por Alice no País das Maravilhas. Por lá, tem um restaurante todo decorado de acordo com o filme, com o cardápio inspirado no desenho. Além de muitas das opções do menu vêm em pratos e xícaras com imagens do filme. flickr dburdenbates

Na Tokyo Disneyland, você pode ir a um dos carrinhos de pipoca e pedir diversos sabores, como caramelo, refrigerante, mel, morango, shoyu com manteiga, sal, curry, chá com leite, pimenta do reino, etc. flickr Behrouz Far

A Disney de Tóquio é bastante acessível, o que faz com que os parques fiquem bem cheios. O que também chama a atenção é a organização, com filas em frente às catracas, tudo controlado pelos gestores do local. flickr heiyanan

A Disney de Tóquio tem um luau da Lilo, um em homenagem à Polinésia, assim como um show com ritmos latinos (que inclui o Tico e Teco, entre outras paradas e shows), - flickr uradox

Por lá, tem o Tokyo Disneyland Resort, que também fica em uma cidade colada na capital japonesa, chamada Urayasu, que faz parte da região metropolitana. O resort fica à beira do mar, próximo ao aeroporto internacional de Narita. flickr Scott

O World Bazaar é o corredor da entrada principal e da área comercial da Disneylândia de Tóquio. Apesar de usar a palavra "World" no nome, a visão geral que se tem é da América do século XX, como as áreas "Main Street, U.S.A." de outros parques do estilo do Magic Kingdom. flickr Ryutaro Koma

Ele consiste em duas "ruas": Main Street (o corredor principal que vai da entrada principal até o Castelo da Cinderela), e a Center Street, que leva até Adventureland de um lado e do outro à Tomorrowland. flickr dburdenbates

Uma peculiaridade do World Bazaar é um dossel permanente cobrindo a Main Street e a Center Street, feita para proteger os visitantes dos elementos. Divulgação

O Adventureland consiste em duas áreas distintas, mas que se completam: A área temática de Nova Orleans e uma área temática de Selva. Divulgação

É uma junção da New Orleans Square e das áreas de Adventureland encontradas na Disneylândia dos Estados Unidos. As principais atrações incluem Piratas do Caribe, Jungle Cruise, e The Enchanted Tiki Room. flickr McWild

A Westernland é uma área temática do "Velho Oeste", como o Frontierland nos outros parques no estilo Magic Kingdom. Tal como Frontierland, a paisagem é dominada pelo Rivers of America. - flickr Saytolk

Um canal artificial que é lar do Barco Fluvial Mark Twain, Tom Sawyer Island, e numerosos animais vivos e animatrônicos. As principais atrações incluem Big Thunder Mountain e o Teatro Country Bear. Divulgação

Critter Country é uma das "terras temáticas" do Disneyland Park e da Tokyo Disneyland administrada pela The Walt Disney Company e The Oriental Land Company . Divulgação

Foi originalmente inaugurado como Bear Country no Disneyland Park em 1972, com o Country Bear Jamboree (1972–2001) como peça central e também está presente no parque de Tóquio. Divulgação

A Fantasyland reúne todas as clássicas histórias e animações da Disney em um único lugar. As atrações daqui são mais infantis e chegarão a Tóquio também. Divulgação

Fantasy Springs é a nova área dos parques Disney em Tóquio, que tinha a promessa de ser inaugurada em 2022, mas os atrasos e a pandemia acabaram postergando o lançamento do projeto. Agora, possui a promessa de inauguração em abril de 2024, novos detalhes foram divulgados. Divulgação

Mickey Toontown é um "área temática" dos parques Disneylândia e Tokyo Disneyland, dois parques temáticos operados por The Walt Disney Company Na Disneylândia de Tóquio, esta terra é um área semelhante a que existiu no Magic Kingdom até 2011. Wikimedia Commons/ HarshLight