Mulher morde lanche de desconhecido na rua e vídeo viraliza

A gravação do que seria uma pegadinha para o TikTok se transformou em uma linda história de amor. Na famosa Praça da Savassi, em Belo Horizonte, a francesa Diana Bby decidiu "roubar", com uma mordida, um pedaço do cachorro-quente de um desconhecido que estava por ali.

O registro fez sucesso pela simpatia do rapaz, que, após se assustar um pouco, deixa a jovem comer o lanche e ainda oferece mais ao longo da gravação. Além da pegadinha, a reação amigável do jovem também ajudou a impulsionar o sucesso do vídeo que ultrapassa 39.7 milhões de visualizações.







Além do vídeo viralizar, Diana também conquistou um novo companheiro. O vídeo foi filmado em março deste ano, durante a visita de Diana ao Brasil. Ela já havia vivido na capital mineira até 2022. Em entrevista ao portal de notícias g1 ela disse que já fazia pegadinhas na França e aquela gravação fazia parte de um experimento social na capital mineira.

Culpa das amigas

Ao chegar em BH, várias amigas dela adoraram o fato de tiktoker e sugeriram que gravasse vídeos em BH. "Vi aquele rapaz e pensei: vamos fazer algo que eu nunca fiz, vou morder um lanche dele. A ideia surgiu na empolgação, e foi arriscado. Às vezes, ele se assustava e me dava um soco na cara".

O g1 descobriu que a "vítima" da pegadinha é o policial militar Vinícius Oliveira, que estava na praça saboreando o sanduíche enquanto aguardava amigos, quando foi surpreendido pelo "roubo". Em entrevista ao portal, Vinícius disse que estava meio distraído, passando por problemas pessoais. "Ela chegou de repente, mordendo o cachorro-quente. Fiquei surpreso, mas ao perceber quem era e ver que era bonita, entrei na brincadeira", revelou Vinícius.

Namoro

De acordo com o g1, depois do encontro inusitado, o casal engatou o namoro. No entanto, Diana retornou para a França e os jovens mantêm contato até um novo reencontro. Sem lanche roubado!