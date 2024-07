Uma história de mais de oito décadas que faz parte do patrimônio urbano de Belo Horizonte e de uma de suas áreas mais charmosas parece perto de chegar ao fim, na esquina da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Pernambuco, na Região Centro-Sul. No endereço, foi inaugurada em 1940 a Padaria Savassi, empreendimento que anos mais tarde daria nome a um dos bairros mais conhecidos da capital mineira.



Hoje, 57 anos depois de a padaria original ter se mudado de local, o imóvel está vazio e tem planos para ser demolido. O Grupo Concreto, responsável pelo projeto, planeja a construção de um prédio comercial no lugar. No térreo, promete um espaço cultural dedicado a contar a história do bairro, ligada à construção prestes a desaparecer.

....E o imóvel atual, que teve outros usos e agora deve virar prédio Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Miguel Safar Filho, diretor do grupo, diz que a nova construção busca valorizar a região preservando a cultura e a história da Savassi. O projeto ainda está em fase de aprovação e o espaço cultural é uma ideia inicial, portanto, ainda não há informações sobre o que será exposto e como funcionará. Detalhes arquitetônicos da estrutura do prédio e da parte comercial também não foram divulgados.



“Manter e relembrar a história da cidade é sempre importante, até para as gerações futuras entenderem e saberem”, diz Eduardo Biagioni. Ele, além de ser um dos proprietários do imóvel, é dono do restaurante La Traviata, ao lado do espaço onde o prédio deve ser construído, e filho de Renato Savassi, da família que deu origem à padaria.



Eduardo acredita que o novo destino do imóvel, que há cerca de um ano e meio abrigava uma unidade da telefônica Vivo, trará novas pessoas e empreendimentos para região, inclusive para o restaurante, que continuará funcionando com a proposta de levar um pedaço da Itália para o bairro.

Leia também: Por uma cidade mais acessível e consciente



Para ele, além do legado do nome, cuja origem é menos conhecida atualmente, uma vez que a padaria mudou de lugar há muitos anos, o empreendimento ajudou no desenvolvimento da área. A padaria, que no início era considerada parte do Bairro Funcionários, virou ponto de encontro de trabalhadores, jovens estudantes e políticos.



Durante o desenvolvimento do projeto, a Concreto entrou em contato com Nelson Galizzi, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Savassi e idealizador das iniciativas Via Albuquerque e Savassi Criativa, que unem economia local, geram conexões e influenciam na cultura da região.



O morador do bairro avalia como positiva a chegada do empreendimento e acredita que “a Savassi é um bairro de IDH alto, que tem condição de compreender isso, se alavancar, e ser um protótipo de desenvolvimento para toda a cidade”. “Eu acho que é um dever da Savassi.”



Fornadas de história

Os primeiros imigrantes da família Savassi desembarcaram no Brasil em 1890 e se estabeleceram em Barbacena, Ouro Preto e outras cidades mineiras. Depois, alguns integrantes chegaram a Belo Horizonte. Em 15 de março de 1940, a Padaria e Confeitaria Savassi Ltda. abriu as portas na então Praça 13 de Maio – atual Praça Diogo de Vasconcelos – então considerada parte do Bairro Funcionários.



“Naquela época, ninguém acreditava em comércio no Bairro Funcionários. Na praça, então chamada 13 de Maio (só passou a se chamar Diogo de Vasconcelos em 1943), havia apenas o Armazém Colombo, a Casa Triângulo, de material de construção, venda de instrumentos, ferramentas etc., o bar do Nacif e a sinuca do Aldo, na Rua Fernandes Tourinho com Avenida Cristóvão Colombo”, contou o advogado e ex-proprietário Danilo Savassi ao Estado de Minas, em 2011.



Com o passar dos anos, o cenário belo-horizontino no entorno do empreendimento foi mudando, o trânsito cresceu, e cada vez mais a padaria conquistava o coração dos moradores com sorvetes, pães e a famosa torta de banana. Fernando José Savassi relatou ao EM que passaram por lá figuras como Juscelino Kubitschek, Milton Campos, Pedro Aleixo, Aureliano Chaves e Tancredo Neves. (Com informações de Gustavo Werneck)



Um nome gravado no tempo



1890 – A família Savassi, vinda da Itália, se estabelece em Barbacena, na Região Central. Depois, alguns integrantes se mudam para BH



1940 – Em 15 de março, a Padaria e Confeitaria Savassi Ltda. abre as portas na então Praça 13 de Maio, atual Praça Diogo de Vasconcelos



1942 – Em 19 de agosto, a padaria é saqueada e incendiada, num dos ataques de populares, durante a Segunda Guerra Mundial, a estabelecimentos de alemães, italianos e japoneses



1943 – Em junho, com instalações mais modestas, a padaria é reinaugurada

Padaria é transferida para a Rua Rio Grande do Norte Paulo Filgueiras/EM/D.A Press – 30/11/2011



1977– Em 5 de maio, a padaria é transferida para a Rua Rio Grande do Norte (foto), na região já conhecida como Savassi



1990 – A Câmara de Belo Horizonte aprova criação da Região da Savassi e, depois, do bairro de mesmo nome, desmembrado do Funcionários



2010 – Em 2 de dezembro, Câmara Municipal presta homenagem aos proprietários pelos 70 anos da Padaria Savassi



2011 – Proprietários anunciam que a padaria vai mudar para o Bairro de Lourdes



2024 – Projeto de construção de um prédio no local é anunciado por construtora, que promete manter espaço cultural contando história do bairro



* Estagiária sob coordenação do subeditor Rafael Rocha