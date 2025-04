Quaest: Lula ganharia em todos os cenários na eleição de 2026

Mesmo com a queda na popularidade, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria reeleito presidente do Brasil em todos os cenários projetados para as eleições de 2026, de acordo com a nova pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quinta-feira (3/4). Além de se sair melhor na pesquisa espontânea, o presidente conseguiria a reeleição nos sete cenários hipotéticos de segundo turno que foram traçados pelo instituto.

A disputa mais acirrada seria um segundo turno entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a Quaest, o petista seria reeleito com 44% dos votos, enquanto Bolsonaro teria 40%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos, o que significa que os dois candidatos podem ficar empatados no limite da margem.

Diante da inelegibilidade do ex-presidente, a Quaest projetou segundos turnos entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em 2026. Nesta disputa, Lula seria reeleito com 44%, contra 38% da esposa de Jair Bolsonaro. O resultado é o segundo melhor para um oponente de Lula.



Mais uma figura da família Bolsonaro projetada pela Quaest em eventual segundo turno contra Lula foi o deputado federal licenciado Eduardo, um dos filhos. Em hipotético segundo turno de 2026, Lula venceria Eduardo Bolsonaro por 45% contra 34%.

Governadores e outsider perderiam para Lula



Outro cenário projetado foi entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Neste caso, Lula venceria por 43% contra 37%.

Os governadores do Paraná, de Minas Gerais e de Goiás, Ratinho Jr (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União), respectivamente, também perderiam para Lula em eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. Confira os resultados:



Lula (42%) x Ratinho Júnior (35%);

Lula (44%) x Caiado (30%);

Lula (43%) x Zema (31%)

Outro representante da direita que foi testado em uma disputa com Lula foi o coaching Pablo Marçal (PRTB), que teria 35% dos votos, contra 42% do petista.

Em uma pesquisa espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados pelo entrevistador —, Lula também apresenta o melhor resultado. Confira os números do cenário:

Lula (PT) - 9%

Jair Bolsonaro (PL) - 7%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 1%

Ciro Gomes, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Leite, Eduardo Paes, Geraldo Alckmin, Michelle Bolsonaro, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Simone Tebet foram citados, mas não alcançaram um ponto percentual.

Se Bolsonaro não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato da direita?

Tendo em vista a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), a pesquisa Genial Quaest também questionou aos entrevistados qual deveria ser o candidato da direita em um cenário sem o ex-presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas teve o melhor resultado, com 15% dos votos. Confira os números:

