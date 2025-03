Pesquisa mostra cenário apertado em disputa pelo Senado em Minas

A disputa pelas duas cadeiras de senador por Minas Gerais está apertada, segundo pesquisa do Instituto Veritá publicada nesta segunda-feira (31/3). O levantamento mostra que, faltando pouco mais de um ano e meio para as eleições, não há um favorito entre os eleitores para os cargos na Casa Alta do Congresso Nacional.

Em cenário estimulado, quando o nome é apresentado ao eleitor, a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), aparece na liderança com 11,2% da preferência. Ela é seguida pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD) com 10,3%, considerando que o parlamentar possa tentar a reeleição.

Em terceiro lugar aparece o deputado federal Eros Biondini (PL) com 8%, seguido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), com 7,9%. Os quatro nomes citados estão em empate técnico, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) aparece em 6,4% das citações dos eleitores, seguido pelo presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio, com 6%. O cenário antevê uma disputa dentro do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com duas vagas e três nomes competitivos.

O deputado federal Rogério Corrêa (PT-MG), que no último pleito disputou a prefeitura de Belo Horizonte, foi citado por 5,6% dos entrevistados. Na sequência aparece o ex-deputado federal e secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP), com 4,5%. Por fim, foram citados o deputado federal Euclydes Pettersen (PP) com 2,6%, e o vereador de BH Vile dos Santos (PL) com 0,3%.

Espontânea

A pesquisa espontânea, em que o entrevistado fala um nome para o entrevistador, o resultado é um cenário totalmente diferente. Nesse caso, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que não terá idade para concorrer ao cargo, lidera com 39,6% das intenções de voto.

O bolsonarista é seguido pelo senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que já possui a cadeira conquistada em 2022 e tem mandato até 2030, com 29,5% das intenções de voto. Em terceiro lugar aparece o governador Romeu Zema (Novo), que lidera entre os elegíveis para o Senado com 10,4% das intenções de voto.

O Instituto Veritá realizou pesquisa de opinião em Minas Gerais buscando mensurar a opinião da população sobre as eleições 2026, a pesquisa ouviu 2041 eleitores em 55 municípios entre os dias 21 a 25 de março.