Rogério Correia tira licença para se recuperar de cirurgia de câncer

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) informou neste domingo (30/3) que se licenciará da Câmara dos Deputados para se recuperar de uma cirurgia para tratar um câncer de próstata. Segundo o parlamentar, a licença será breve, e ele deve retornar às atividades legislativas em três semanas.

"Amigos e amigas, venho compartilhar um capítulo pessoal da minha vida: após enfrentar e superar uma cirurgia para tratar um câncer de próstata, vou tirar uma breve licença para me recuperar com a atenção que preciso. Quem está acostumado a me ver sempre na luta pode esperar que, em três semanas, estarei presencialmente de volta às atividades parlamentares e aos afazeres cotidianos do nosso mandato", escreveu Rogério Correia em suas redes sociais.

Amigos e amigas, venho compartilhar um capítulo pessoal da minha vida: após enfrentar e superar uma cirurgia de câncer de próstata, vou tirar uma breve licença para me recuperar com a atenção que preciso. Quem está acostumado a me ver sempre na luta, pode esperar que em três… pic.twitter.com/44XPw0h5DF — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) March 30, 2025

Na publicação, Correia também ressaltou a importância do diagnóstico precoce e incentivou a realização de exames preventivos. "Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e de responsabilidade com nossa família e comunidade. Não deixe para depois: faça seus exames regularmente e se informe", alertou.

Mais detalhes sobre o estado de saúde do deputado não foram divulgados. A reportagem entrou em contato com a assessoria do parlamentar e aguarda retorno.

