Zema volta a atacar PT e reforça imagem de oposição de olho em 2026

Buscando reforçar sua imagem de oposição, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em uma publicação nas redes sociais neste sábado (29/3), Zema comparou sua gestão à do ex-governador Fernando Pimentel (PT), sem citá-lo diretamente.

No texto, o governador mineiro afirmou que, ao contrário da gestão petista, hoje o estado é administrado com “transparência, sem corrupção e com trabalho sério”.

"É gratificante andar de cabeça erguida e com tranquilidade pelas ruas de Minas! Diferente do passado, quando o governador do PT se escondia após dar calote nos servidores e nas 853 cidades, hoje governamos o estado com transparência, sem corrupção e com trabalho sério. Recuperamos o orgulho de ser mineiro", escreveu Zema.

A declaração foi acompanhada por um vídeo gravado durante visita ao município de Iapu, na Região do Vale do Rio Doce. Em discurso, o governador ressaltou sua presença recorrente no interior do estado e voltou a alfinetar gestões anteriores.

"O prefeito me disse que, quando o último governador veio aqui, quase ninguém tinha nascido ainda. Já tem 45 anos ou mais. Sou um governador que está sempre no interior. Faço questão de estar em toda cidade, grande ou pequena, independente de o prefeito ser do partido A, B, C ou D. Todo mineiro merece consideração do Governo do Estado. E é por isso que estou aqui", disse o governador mineiro na gravação.

A movimentação de Zema reforça sua estratégia de ampliar sua projeção nacional e consolidar-se como alternativa da direita nas eleições presidenciais de 2026. O governador tem intensificado ataques ao PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem protagonizou embates recentes, como durante a visita do petista a Minas no último dia 11.

Embora não tenha confirmado a candidatura, Zema é apontado como um dos nomes cotados para disputar o Palácio do Planalto. Ele tem se aproximado das pautas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e adotado um discurso alinhado à oposição ao governo federal. A referência a Fernando Pimentel também evidencia a tentativa do governador de marcar contraste com a gestão petista. Questionado sobre a disputa de 2026, ele diz que deseja "colaborar" e que pode se candidatar caso seja o nome "mais viável" da direita.

Zema tem aproveitado as redes sociais como principal ferramenta para dialogar diretamente com seus apoiadores e reforçar sua imagem de gestor eficiente, contrapondo sua administração à dos governos petistas.

Nos últimos dias, Zema se posicionou a favor de Bolsonaro, a quem chamou de "maior líder da oposição ao governo do PT". A declaração veio após o ex-presidente se tornar réu por suposta tentativa de golpe de Estado.

O governador também expressou apoio à recuperação dos direitos políticos de Bolsonaro, que respondeu ao aceno: "Governador, muito obrigado pelas palavras, consideração e deixo aqui também minha consideração e grande carinho por Vossa Excelência!", disse Bolsonaro.

Zema ainda sinalizou que pode comparecer a uma manifestação em defesa da anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, marcada para o dia 6 de abril na Avenida Paulista, em São Paulo.

O governador também tem elevado o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF). No último domingo (23/3), criticou a condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, responsável por pichar a frase "perdeu, mané" na estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Nessa sexta-feira (28/3), celebrou a concessão de prisão domiciliar à acusada, reforçando sua sintonia com pautas bolsonaristas.