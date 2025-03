Cidade do Sul de Minas terá novas eleições; entenda

Os eleitores de Guapé, no Sul de Minas Gerais, terão que voltar às urnas para escolher um novo prefeito. O motivo é a anulação dos votos recebidos por Thiago Câmara (PSDB), que venceu a disputa municipal em 2024, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, por unanimidade, o entendimento de que Thiago estava inelegível devido à cassação de seu mandato de vereador em 2022. Ele perdeu o cargo na Câmara Municipal de Guapé após ser investigado por injúria racial contra outra parlamentar. Pela Lei da Inelegibilidade, candidatos nessa condição ficam proibidos de concorrer a cargos eletivos por oito anos.

Leia Mais Cleitinho apoia forças de segurança e se distancia de Zema Investimento de R$1,5 bi em ferrovia é debatido na ALMG Moraes concede prisão domiciliar para mulher que pichou estátua no STF

Ele foi eleito nas eleições de 2024 com 40,23% dos votos válidos, equivalente a 3.343 votos.

A decisão do TSE ocorreu na sessão do dia 14 de março e transitou em julgado no dia 25 do mesmo mês, não cabendo mais recurso.

Na sessão, a relatora do processo, ministra Isabel Gallotti, confirmou o entendimento de que a situação de Thiago configura a causa de inelegibilidade, "pois teve seu mandato de vereador cassado por quebra de decoro e não apresentou decisão judicial liminar ou definitiva capaz de suspender os efeitos daquele ato”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a anulação dos votos, a cidade será administrada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Rafael Cunha Costa (PSD), até a realização do novo pleito, que ainda não tem data definida.