Cleitinho apoia forças de segurança e se distancia de Zema

Cleitinho Azevedo (Republicanos) fez novo movimento que vai, mais uma vez, na contramão de uma possível aliança com o candidato do governador Romeu Zema (Novo) à sua sucessão em 2026, o vice-governador Mateus Simões (Novo), que almeja essa composição com o senador.

Em vídeo nas redes sociais, o parlamentar mineiro pede ao governador e aos deputados estaduais que apoiem a recomposição salarial dos servidores das forças de segurança do estado - eles vivem em embates constantes com Zema e Simões por causa do reajuste.





Cleitinho também tem se posicionado contra a cobrança de pedágios nas rodovias mineiras. O senador é um dos signatários de um abaixo-assinado contra as tarifas na Região Metropolitana de Belo Horizonte anunciada pelo governo mineiro e criticada pela oposição e por parte da base de Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

A defesa do aumento feita pelo senador, um dos pré-candidatos ao Executivo mineiro, acontece uma semana após a Secretaria de Estado de Fazenda anunciar oficialmente que não há previsão de recomposição salarial para o funcionalismo público em função da situação dos cofres do estado, um dos mais endividados do país, que já atingiu o limite prudencial de gastos com pagamento dos servidores.



Mesmo assim, Zema teve que enviar um projeto de lei para a ALMG concedendo 5,26% aos servidores da educação para adequar o atual salário da categoria ao piso nacional do magistério, reajustado recentemente pelo governo federal, e que, por força da lei, tem que ser seguido pelos estados.

A pressão de Cleitinho ocorre por aumento para a segurança pública, também a poucos dias de uma nova manifestação da categoria contra o governador. A última ocorreu em 28 de fevereiro e parou em plena véspera da abertura oficial do carnaval, em uma das principais avenidas da capital.



No vídeo, o senador pede a extensão desse aumento às forças de segurança. “O governador Zema está dando 5,26% de perda inflacionária, retroativo a janeiro, para a educação. É extremamente importante, a educação merece, só que a segurança pública também merece receber”, defendeu Cleitinho. Ele também parabenizou o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), um dos opositores do governo na ALMG e principal articulador, junto às entidades de classe, da próxima manifestação da categoria contra o governador, marcada para 8 de abril, em Belo Horizonte.

O parlamentar pediu ainda que os deputados estaduais apoiem a emenda ao projeto do aumento do piso do magistério estadual que será apresentada por integrantes da Comissão de Segurança da ALMG, presidida por Rodrigues. O objetivo é garantir a extensão do reajuste da educação aos servidores da segurança pública.

A convocação para a manifestação também está sendo feita pelas entidades de classe que representam a categoria e têm cercado Zema em suas agendas de trabalho para protestar. Os dirigentes estão investindo na convocação desse ato para tentar usar a pressão das ruas para obter a recomposição das perdas inflacionárias de 44%, índice reivindicado, enquanto o governo dá sinais de que não deve conceder nenhuma correção salarial neste ano.



“Quero aqui pedir humildemente a todos os deputados estaduais, que valorizam tanto os servidores públicos da educação, que também valorizem a segurança pública. Governador Romeu Zema, faça também para a segurança pública”, afirmou Cleitinho. No mesmo vídeo, ele também defendeu a emenda que será apresentada nos próximos dias, quando o projeto de lei do aumento da educação começar a tramitar. O texto ainda não foi lido em plenário.



Rodrigues comemorou o apoio, segundo ele, “de peso”, para tentar arregimentar mais adesão ao protesto. O parlamentar lembrou que as maiores conquistas da categoria “foram obtidas sob pressão”. E afirmou que a fala do senador amplia a luta da categoria.



Pesquisa



Segundo a última pesquisa de intenções de voto para o governo de Minas, divulgada no fim de fevereiro pela Quaest, Cleitinho tem 33% das intenções de voto, enquanto Simões aparece com 4%, na lanterna do levantamento. O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também pré-candidato do PT ao governo mineiro, tem 8%.



Cleitinho tem dito que somente aceitaria ser vice se o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) for candidato a governador. O principal argumento de Cleitinho é que não faria sentido abdicar da cabeça de chapa para Simões, porque, até agora nas pesquisas, ele é o melhor pontuado entre todos os pré-candidatos.



Dentre os servidores públicos, as forças de segurança pública são as que mais têm dado trabalho ao governador, que, ano passado, teve que recuar em um projeto que aumentava a alíquota das contribuições dos policiais e bombeiros ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM).

A proposta está parada desde o ano passado na ALMG, sem previsão, por enquanto, de voltar a tramitar. A própria base do governador, conforme apurou a reportagem, não tem interesse na tramitação da proposta e pressiona o comando do Legislativo para que não seja novamente pautada. Caso isso ocorra, os governistas teriam que votar a favor ou rejeitar o aumento e se indispor com Zema, por isso preferem que a proposta fique em banho-maria no parlamento estadual.