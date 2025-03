Podcast debate morte de Fuad, futuro de Álvaro Damião na PBH e MG em 2026

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (28/3) fala sobre a morte do prefeito Fuad Noman (PSD), recorda a campanha vitoriosa nas eleições do ano passado e o legado do economista para Belo Horizonte. No segundo bloco, os jornalistas projetam os próximos passos do Executivo da capital mineira com Álvaro Damião no comando e sua relação com a Câmara Municipal. O último bloco analisa os mais recentes movimentos dos senadores Rodrigo Pacheco (PSD) e Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do vice-governador Mateus Simões (Novo,) de olho no pleito do ano que vem.

Apresentado pelos repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Thiago Bonna, o programa traz informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no Youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, o tema foi a morte, velório e enterro do prefeito Fuad Noman (PSD), que faleceu nessa quarta-feira (26/3) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto estava internado no Hospital Matter Dei.

A cerimônia no salão nobre da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), onde o corpo do político foi velado, arregimentou pessoas dos mais diversos partidos. A Câmara Municipal esteve em peso, com vereadores que vão da direita a esquerda; o deputado federal Rogério Correia (PT-MG); presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; até o governador Romeu Zema (Novo).

Na segunda parte do podcast, a conversa tratou dos próximos passos na prefeitura, agora comandada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que ficará encarregado de indicar nomes importantes para o Executivo municipal e articular apoio a pautas junto a Câmara de BH.

O terceiro e último bloco tratou das movimentações políticas visando a eleição de 2026. Atualmente, três nomes despontam como favoritos na corrida, o vice-governador, Mateus Simões (Novo); o senador Rodrigo Pacheco (PSD); e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

As diferentes estratégias adotadas pelo governador Romeu Zema (Novo), que busca antagonizar frequentemente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e de Simões, que vem adotando um tom conciliador, chegando inclusive a trocar afagos com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), durante agenda em Uberaba na última semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia