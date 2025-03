Ao som de Segura na Mão de Deus e chuva de pétalas, corpo de Fuad deixa PBH

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O corpo do prefeito Fuad Noman (PSD) deixou a Prefeitura de Belo Horizonte, onde era velado na tarde desta quinta-feira (27/3), ao som da música "Segura na Mão de Deus" e de ovações como "Fuad Guerreiro" e a Marcha Fúnebre. Pétalas de rosas também foram lançadas da sacada do prédio do Executivo.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros leva o corpo pelas principais vias de Belo Horizonte para que a população possa se despedir, tendo como destino o Cemitério do Bonfim, na região Noroeste da capital. O corpo será enterrado em cerimônia privada para familiares e amigos mais próximos.

O padre Marcus Vinícius Maciel, do Santuário da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja do Padre Eustáquio, encomendou o corpo do pessedista.

Fuad Noman, que era devoto de Padre Eustáquio, morou no bairro que leva o nome do beato durante a infância e, segundo o pároco, era um frequentador discreto das missas e conhecido por ajudar os moradores da região e a igreja.

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que será empossado na próxima semana, se emocionou. Abraçado à viúva Mônica Drummond, Damião chorou ao lado do corpo do prefeito.

O prefeito morreu na manhã dessa quarta-feira (26/3) após uma parada cardiorrespiratória enquanto estava internado no Hospital Matter Dei. Fuad enfrentou um Linfoma não-Hodgkin em 2024 que o deixou muito debilitado.