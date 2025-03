'Uma vida dedicada ao trabalho e à família', filhos relembram Fuad Noman

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Um homem dedicado integralmente à família e ao trabalho. Foi assim que Paulo Henrique e Gustavo, filhos de Fuad Noman (PSD), se recordaram do pai em entrevista coletiva no velório do prefeito de Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira (27/3).

A cerimônia acontece no saguão da prefeitura da capital mineira, onde se reúnem autoridades, políticos e centenas de cidadãos que passaram para se despedir do chefe do Executivo Municipal.

Fuad faleceu na quarta-feira (26/3) após uma parada cardiorrespiratória. O prefeito reeleito da capital estava afastado do cargo desde o dia 3 de janeiro, quando foi internado pela quarta vez desde novembro do ano passado. Paulo Henrique, seu filho, relembrou dos momentos de luta pela vida e como o trabalho foi um motivo de ânimo para o pai mesmo nas situações mais delicadas.

“Foi uma pessoa que dedicou a vida toda ao trabalho e a família. Me lembro que no comecinho de janeiro, quando ele estava no hospital, o que a gente fazia para deixá-lo um pouquinho mais animado era chamar o Álvaro para ir lá falar com ele, ter uma conversa, ter uma reunião e ele se animava com o trabalho. Então, o trabalho sempre foi muito importante", disse.

"E resolver problemas era a vida dele, seja problema na família, porque todo mundo precisa de um conselho, seja no trabalho. Então o legado que ele deixou para nós era de trabalho”, contou se recordando das visitas de Álvaro Damião (União Brasil), então vice-prefeito, ao hospital.

Paulo Henrique também falou sobre a sensação de orgulho ao perceber o carinho dos belo-horizontinos com o prefeito. Além das centenas de cidadãos que passam pelo velório na sede do Executivo na Avenida Afonso Pena, estiveram presentes autoridades como o governador Romeu Zema (Novo); o ex-governador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antônio Augusto Anastasia; o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; e dezenas de deputados estaduais e federais e vereadores.

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim EM/D.A PRESS Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press Damião esteve no velório de Fuad Noman para prester últimas homenagens ao prefeito de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Fuad Noman foi velado no prédio da Prefeitura de BH Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Voltar Próximo

“Meu pai lutou bastante, estamos acompanhando desde que ele entrou no hospital. Hoje a gente conheceu um pouco mais da história dele, muita gente nos encontrou e contou histórias que a gente não conhecia. O nosso sentimento é de tristeza pela partida, vamos sentir falta do exemplo, dos conselhos, das conversas, mas eu acho que ele deixou um legado muito forte. Todos estamos vendo pela quantidade de pessoas aqui o que nos deixa orgulhosos pelo legado que ele deixou para a cidade”, ressaltou.

Gustavo, também filho de Fuad, recordou o legado familiar deixado pelo prefeito. Ao recordar a vivência com o pai, ele destacou o lado pessoal do homem que viveu mais da metade de sua vida como figura pública.

“Meu pai era um cara muito família, vivia para a família dele. Os netos eram o grande xodó da vida dele. Tudo que ele podia fazer para a família dele, ele sempre fez. E nós estamos tentando passar isso para nossos filhos também. Ele era uma pessoa excepcional, um pai excepcional que sempre nos ajudou em tudo, nos apoiava, brigava quando a gente fazia algo errado, mas sempre nos educou”, recordou Gustavo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia