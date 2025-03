'Marido carinhoso, pai amoroso, avô afetuoso', despede-se a família de Fuad

A família do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que morreu na manhã desta quarta-feira (26/3), prestou uma homenagem ao esposo, pai, sogro e avô. A nota, publicada na perfil do pessedebista, foi assinada pela esposa Mônica Drummond, filhos Paulo Henrique e Gustavo. Além de Cláudia, Fabiana, João Pedro, Mateus, Isabela e Rafael, suas noras e netos.

"Para nós, você sempre será muito mais do que o homem que tanto se dedicou ao trabalho e à vida pública. Conosco, permanece o marido carinhoso e companheiro, sempre orgulhoso da família que construiu; o pai amoroso que amava uma pescaria e que nos ensinou o valor da honestidade, do respeito e da perseverança; o sogro que sempre apoiou e ajudou em todas as situações; o avô afetuoso, que iluminou os netos com seu exemplo, suas boas histórias e seus abraços. Te amaremos para sempre!", destacou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fuad Noman (@fuad_noman)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fuad Noman (@fuad_noman)

" target="_blank">

A publicação também relembra uma marca estética do político, o uso de suspensórios. "A maioria das pessoas vai se lembrar do prefeito de suspensórios, do avô carismático que, com coragem e obstinação, comandou Belo Horizonte, cuidou das pessoas e ganhou o carinho, o respeito e a confiança delas", afirmou a mensagem.

Fuad Noman, que morreu aos 77 anos, após 83 dias internado no Hospital Mater Dei, devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda, já vinha enfrentando problemas de saúde mesmo antes do início da campanha para reeleição em 2024.

Diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, o então candidato chegou a comemorar, pouco antes do primeiro turno, a remissão da enfermidade. Posteriormente, ele chegou a ser hospitalizado em quatro oportunidades, com quadros que iam de dores nas pernas, sinusite, pneumonia e diarreia, decorrentes do tratamento oncológico.

Com o afastamento de Fuad do cargo, no dia 3 de janeiro, o vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) assumiu o cargo temporariamente. Agora, a Câmara de Belo Horizonte irá fazer uma sessão solene para oficializar a posse do sucessor de Fuad Noman.