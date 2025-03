Álvaro Damião tomará posse como prefeito em ato solene na Câmara de BH

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Álvaro Damião (União Brasil) será empossado como prefeito de Belo Horizonte em ato solene na Câmara Municipal da capital mineira (CMBH). Eleito como vice em 2024, o ex-vereador já é o titular do cargo diante da morte de Fuad Noman (PSD), de acordo com a Lei Orgânica do Município, independente do rito formal na Casa Legislativa.

Ainda não há uma data determinada para a realização do ato solene de posse de Damião. Ele e Fuad foram oficialmente empossados em evento na Casa em 1º de janeiro. Na ocasião, já enfrentando problemas de saúde, o prefeito reeleito participou via videoconferência e teve dificuldades para proferir o rito da cerimônia.







A Câmara Municipal de BH decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do prefeito. Fuad morreu nesta quarta-feira (26/3) após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado desde 3 de janeiro enfrentando sequelas do tratamento de um linfoma não-Hodgkin.

Esta foi a quarta internação de Fuad desde a reeleição, em outubro de 2024. Antes disso, ele foi hospitalizado em 23 de novembro, 6 e 19 de dezembro, em cada oportunidade por sintomas diferentes relacionados ao tratamento oncológico.

Após mais de quarenta anos de vida pública como economista e ocupando cargos no secretariado do Governo de Minas e na Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad disputou sua primeira eleição como cabeça de chapa em 2024.



Fuad terminou o primeiro turno na segunda colocação e disputou nova rodada contra o líder preliminar, o deputado estadual Bruno Engler (PL). Durante a campanha de segundo turno, o pessedista também comemorou a remissão do câncer e se disse revigorado às vésperas do dia da eleição. As urnas lhe renderam uma vitória com direito a virada na vantagem de quase cem mil votos do concorrente bolsonarista.

