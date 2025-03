Quem é Álvaro Damião, que será prefeito de BH com a morte de Fuad

Com a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), o seu vice, Álvaro Damião (União Brasil), assume o Poder Executivo da capital mineira. Aos 54 anos, ele foi vereador na cidade por dois mandatos. Nasceu na própria cidade que governará a partir de agora e construiu sua carreira profissional como apresentador e repórter de TV e rádio, especializado no noticiário esportivo e de segurança pública.

Sua carreira política começou em 2012, quando tentou se eleger vereador de BH pelo PSB, mas seus 6.093 votos não foram suficientes. Quatro anos depois, em 2016, venceu seu primeiro pleito para o cargo, pelo mesmo partido, ao receber 10.869 votos.

Em 2018, Damião tentou se eleger deputado federal, mas não venceu. A reeleição para a Câmara de BH veio em 2020. Pelo DEM (hoje, União Brasil, após a fusão com o PSL), aumentou sua votação e teve a preferência de 12.742 eleitores. Há dois anos, em 2022, tentou novamente uma vaga na Câmara dos Deputados, mas ficou como suplente.

Em 2024, Álvaro Damião se juntou ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, para concorrer como vice-prefeito pela coligação BH Sempre em Frente, integrada pelo Solidariedade, União Brasil, PRD, PSD, Agir, Avante e pela federação PSDB/Cidadania.

Desde a vitória no pleito, principalmente a partir da primeira internação de Fuad Noman, em 23 de novembro, o então vice-prefeito Álvaro Damião se posicionou como um porta-voz do prefeito, representando-o junto à imprensa durante as internações e nas cerimônias oficiais, como a diplomação e a posse.

Como jornalista, teve passagens pela TV Alterosa, Record e Itatiaia. Cobriu cinco Copas do Mundo, duas Olimpíadas, três Pan-Americanos e três Copas América.

Álvaro Damião Vieira Da Paz é pai de três filhos: Giovanna Damião, Álvaro Damião Júnior e Kaique Oliveira. Em 2014, criou o Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos que oferece inclusão social para crianças, jovens e idosos por meio da educação, do esporte, da cultura e do lazer.

Articulador político

No ano passado, no momento de maior crise do primeiro mandato de Fuad Noman, Álvaro Damião teve atuação fundamental para costurar um acordo entre o governo municipal e a Câmara de BH.

Fuad teve sua base formada, sobretudo, pela chamada Família Aro no primeiro mandato, um grupo de vereadores ligados ao secretário de Estado de Casa Civil, Marcelo Aro.

Diante do rompimento entre Aro e o então presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (MDB), Noman ficou em uma posição fragilizada, ante a oposição do emedebista à sua administração – Gabriel, posteriormente, se candidatou ao governo municipal contra a chapa de Fuad, mas saiu derrotado.

Foi neste cenário que Damião atuou como pacificador entre as partes. Ele trabalhou como ponte entre a prefeitura e o grupo de Gabriel Azevedo para garantir alguma governabilidade a Fuad. Ao mesmo tempo, trabalhou para diminuir a pressão pela cassação do presidente da Casa, que chegou a ter dois processos do tipo abertos no Legislativo.