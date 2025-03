Prefeito de BH entra na disputa entre Nunes e Paes por melhor carnaval

A disputa política adentrou o carnaval com três prefeitos das maiores capitais do país procurando se cacifarem perante a opinião pública. A discussão em tom provocativo e sarcástico começou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

“Tá lotado, lotado, muita gente. É o maior carnaval do Brasil (se referindo ao carnaval na capital paulista). Queria mandar o abraço para o meu amigo Eduardo Paes, parabenizar ele por ter o segundo maior carnaval do Brasil. E tá aqui o maior e melhor carnaval do Brasil”, afirmou Ricardo Nunes ao comentar a festa na capital que governa, onde foi reeleito em 2024. Ele era vice de Bruno Covas, morto em 2021, vítima de um câncer.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), reeleito para o segundo mandato em 2024, rebateu: "“Vocês contam ou eu conto? Fofo ele, né?!”, postou no X (ex-Twitter). Na publicação, Paes também marcou os prefeitos de Recife, João Campos (PSB); de Salvador, Bruno Reis (União) e de Maceió, João Henrique Caldas (PL).

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil) - que assumiu o cargo após licença médica do prefeito Fuad Nomam (PSD) -, pegou carona na discussão entre os prefeitos paulistano e carioca para vaticinar que Belo Horizonte lidera por ser a capital mais segura do país para os foliões brincarem o carnaval. "Belo Horizonte não tem só o maior carnaval do Brasil. Belo Horizonte tem o melhor carnaval do Brasil. E disparado o mais seguro", garante Damião.

