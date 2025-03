Pífanos: bloco traz "flautas do mundo todo" para Santa Tereza

Misturando o melhor do forró e outros estilos da música popular brasileira com uma sinfonia de flautas, o Bloco dos Pífanos desfila em Santa Tereza, Região Leste de BH, pela terceira vez neste domingo (2/3).

“Nós trouxemos mestres de pífano no Brasil, de Minas, do Vale do Jequitinhonha. Queremos homenagear artistas da nossa cultura e as flautas do mundo todo. Esse ano nós não tivemos recurso da prefeitura, mas nosso objetivo era fazer o melhor bloco e a missão foi cumprida, contou a cantora do bloco, Talita Sanha.

Com um público diverso, o bloco atrai jovens, turistas e famílias. A professora Gabi Mendes veio de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, para curtir o bloco com os amigos. “Eu adoro forró, a cultura do bloco. Fui convidada pelas minhas amigas que animaram de vir, todo mundo é apaixonado”, contou.

Fantasiada de frango com pequi, a professora goiana Cássia Nunes afirma que é a primeira vez em Belo Horizonte, mas conhecia o bloco Pífanos. “Já ouvi falar do bloco lá fora, então quis vir e estou gostando muito. Vou embora na quarta-feira, estou decidindo quais outros blocos vou. Vou escolher tudo de última hora”, afirmou.

Leia Mais Carnaval BH: veja as fotos do Bloco de Pífanos

Sobre a fantasia, ela explicou que “frango com pequi em Goiás é ouro”. “Aqui tem vários ovos representando a galinha em todas as fases da vida, o frango, e os pequis no colar”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pediatra Aline Fonseca foi ao pífanos curtir a folia com a filha Natália, de seis anos. “É um bloco divertido, tem a cara do bairro e a cara da cidade. Estou gostando muito”, afirmou.