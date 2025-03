Viúva de Wando celebra tema de bloco: "Era um grande defensor das mulheres"

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

Com o tema "Quero vê-la sorrir", inspirado na canção Sandra Rosa Madalena, de Sidney Magal, o tradicional bloco carnavalesco Beiço do Wando desfila neste domingo (2/03), na Avenida Brasil, na altura do Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da Belo Horizonte.

Este é o primeiro ano em que a via tem sonorização estratégica para fazer o som chegar com mais qualidade aos foliões no carnaval de BH.

Neste ano, o cortejo tem a participação especial do grupo Fat Family. A proposta temática valoriza a força feminina e a nostalgia da música popular brasileira.

A filha do cantor, Maria Sabrina Costa Lana, marca presença na folia. “Sandra Rosa Madalena é um símbolo da feminilidade, e tem tudo a ver com o meu pai. Estou muito feliz de estar aqui. A cada ano é melhor”, contou.

A viúva do Wando, Renata Lana, celebrou o tema deste ano. “Ele era um grande defensor das mulheres, tem muito a ver com ele. Estou muito emocionada. Eu amo esse bloco”, disse.



O grupo entoou gritos de “Não é não” com participação da Guarda Municipal em diferentes idiomas e militou contra o assédio sexual. A concentração se iniciou às 09h e a multidão deve seguir até o número 845.