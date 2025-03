Tráfico de drogas é causa de três homicídios no carnaval na Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Acertos de traficantes de drogas são apurados pela polícia em três mortes a tiros na Grande Belo Horizonte, na noite de sábado (01/03) madrugada de domingo (02/03).

Os crimes ocorreram em Sabará, Ribeirão das Neves e Jaboticatubas. Ninguém ainda foi preso.

A ação mais violenta aconteceu em Ribeirão das Neves, onde um Fiat Palio passou pela Rua 39, no Bairro Maria Helena, e fuzilou Caique Junio Gonçalves Pereira, de 20 anos, e fugiu em seguida.

O rapaz estava sentado na calçada. Foram tantos disparos que uma bala perdida atingiu o ombro de um funcionário de um bar próximo. Ele foi atendido e não corre risco de morrer. Policiais da perícia recolheram mais de 40 cápsulas de munição calibre 9 milímetros na cena do crime.

A família confirmou que o jovem tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, mas que teria conseguido um emprego e queria mudar de vida.

A vítima em Sabará foi Ricardo Afonso da Silva, de 17 anos, que morreu depois de levar quatro tiros de arma de fogo, no Bairro Adelmolândia, na Rua José Rodrigues dos Santos, no fim da noite de sábado.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o local é conhecido por ser usado por traficantes para o comércio de entorpecentes. A família do adolescente nega que ele tivesse envolvimento com o crime.

Na madrugada de domingo, uma casa no Bairro Jardim das Oliveiras, em Jaboticatubas, foi invadida por seis homens armados. A família de um jovem de 20 anos dormia na hora do crime e não percebeu a entrada dos bandidos, que executaram o rapaz a tiros e depois fugiram. Há suspeitas também de acerto do tráfico de drogas, segundo a PMMG, mas a Polícia Civil ainda investigará o caso.