Guerra do tráfico: homem é morto a tiros no meio de rua da Grande BH

Um homem, de 37 anos, foi encontrado morto com marcas de tiro no rosto e nas costas em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (11/2). Com ele, foram encontrados pinos de cocaína e policiais suspeitam que o assassinato tenha a ver com guerra do tráfico.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 22h depois de denúncias sobre barulhos de tiros na região da Rua Alameda das Acácias, no bairro Londrina. Ao chegar ao local, os militares encontraram o corpo do homem caído com o rosto virado para o chão, além de ferimentos aparentes na região do rosto e pescoço.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local e o médico de plantão confirmou a morte.

O local foi isolado e o perito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou que o homem tinha 12 perfurações de bala de arma de fogo pelo corpo, que atingiram a cabeça, o pescoço, o tórax, uma das axilas e as costas. Segundo as investigações, a primeira bala o atingiu pelas costas.

Em análise do corpo, a perícia encontrou nas roupas íntimas do homem uma embalagem com 15 pinos de cocaína e um telefone celular, que foram encaminhados à delegacia para investigação. No local, a equipe também localizou nove cápsulas deflagradas e duas intactas de calibre 9 milímetros.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais militares não conseguiram contato com nenhuma pessoa que possa ter testemunhado o homicídio.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim e as equipes policiais seguem em busca de esclarecimentos sobre o caso.