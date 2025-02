Grande BH: pastor confessou assassinato de adolescente ao ser preso, diz PC

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O pastor João das Graças Pachola, de 54 anos, confessou o assassinato de Stefany Vitoria Teixeira Ferreira, de 13 anos, ao ser preso na casa da mãe dele em Contagem, na Grande BH, nesta terça-feira (11/2). A informação consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, ao qual a reportagem teve acesso.

Stefany estava desaparecida desde a tarde de domingo (9/2), quando deixou sua residência no Bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, para ir à casa de uma amiga, no Bairro Fazenda Castro, mas não chegou ao destino.

O corpo dela foi localizado nesta tarde em uma região de mata do Bairro San Genaro, na divisa com a cidade de Esmeraldas, depois que o próprio pastor indicou onde havia deixado a adolescente. João das Graças Pachola era vizinho da vítima e conhecido da família.

A Polícia Civil conseguiu encontrá-lo por causa de outra denúncia relatando que um homem em um carro havia agredido uma "mulher" perto do local onde a adolescente desapareceu. Os denunciantes anotaram a placa do veículo, o que auxiliou na identificação de João das Graças Pachola.

O veículo pertence à mulher do pastor. Em depoimento, ela disse que o companheiro não aparecia em casa desde o último dia 9, quando Stefany foi dada como desaparecida. No boletim de ocorrência consta, sem mais detalhes, que a Polícia Civil recebeu informações sobre o paradeiro do homem.

Além de prendê-lo em Contagem na casa da mãe, os policiais localizaram o carro estacionado na garagem de um imóvel vizinho. Após análise preliminar, a perícia constatou a presença de sangue no interior do automóvel. Conforme a Polícia Civil, o pastor não ofereceu resistência à prisão depois de confessar o homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia