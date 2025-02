Homem revoltado com suposta traição quebra salão de beleza da mulher

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem foi preso em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, por crime de violência doméstica. Ele quebrou o salão de beleza da sua mulher depois dela ter passado a noite fora de casa e retornado com uma roupa diferente da que usava na noite anterior e sem calcinha. Revoltado, além da quebradeira, o homem passou a exigir a separação.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a confusão ocorreu no domingo, no Bairro Jardim Pérola e o casal já vinha se desentendendo há algum tempo.

O homem reclamava que a esposa estava deixando suas obrigações de lado, como não limpar a casa. “O ambiente está sempre sujo”, disse ele aos policiais.

Em seu depoimento, a mulher disse que tinha saído para encontrar amigos, na noite de sábado, deixando os filhos, de 1 e 4 anos, sob os cuidados do pai. Ao retornar, na manhã seguinte, foi confrontada pelo companheiro, que queria saber os motivos dela estar com uma roupa diferente e sem calcinha, como ela mesmo admitiu.

Vizinhos que ouviram a discussão e também o barulho de quebradeira no salão chamaram a Polícia Militar, que enviou uma viatura. Chegando na casa, os policiais prenderam o homem. Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão. A mulher voltou para casa, sob a alegação de que precisava cuidar dos filhos.





