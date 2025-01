Ex invade casa de mulher e a agride enquanto ela dormia

A medida protetiva de uma mulher contra o ex-marido não impediu que ela fosse agredida pelo ex-companheiro. Na madrugada desta sexta-feira (24/1), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a vítima foi agredida dentro de casa, enquanto dormia. O suspeito foi preso.



Segundo o registro da Polícia Militar, o ex-marido pulou o muro da casa da mulher e entrou no local por uma porta que não estava trancada. Mesmo sem acordar a ex-mulher, o homem teria dado socos no rosto e no pescoço dela.



A cena foi presenciada pela filha do casal. Segundo a vítima, o ex-companheiro é usuário de drogas e álcool, e ela tem medo do que ele pode fazer.