Vídeo: ex-vereador acusa policiais de agressão; PM diz que houve desacato

Ailton Assis, de 64 anos, ex-vereador de Bom Despacho, cidade da Região Central de Minas, foi agredido com chutes e socos por policiais militares nessa quarta-feira (22/1) durante o cumprimento de um mandado de prisão contra o filho dele, de 32 anos. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. A Polícia Militar afirma que houve desacato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Pelas imagens, é possível ver as viaturas na entrada do sítio, localizado na comunidade rural de Engenho do Ribeiro. O ex-vereador desce do carro e vai em direção aos policiais. Após alguns segundos, ele retorna ao veículo, mas, antes de entrar, é rendido por um militar que passa por debaixo da porteira, o joga no chão e começa a agredi-lo. Outro militar auxilia segurando o idoso e pega um aparelho celular.

Um terceiro policial aparece logo depois para ajudar a algemá-lo. Com o ex-vereador imobilizado, os policiais realizam uma revista no carro.

A Polícia Militar (PMMG) afirmou que o idoso teria “desacatado e resistido à abordagem policial”. A corporação informou ainda que ele estaria tentando deixar o local com o celular do filho, que conteria provas relacionadas a crimes.

“Ele desacatou e resistiu ativamente às ordens policiais, motivo pelo qual foi necessário o uso da força para contê-lo e algema-lo”, informou a PM.

Ex-vereador contesta acusações da PM





Ailton Assis tratou a versão da PM como “mentira”. Ele disse que se aproximou dos policiais porque um deles teria disparado um tiro para o alto com o objetivo de afastar um cachorro que estava próximo à porteira.

“Ele deu um tiro no cachorro junto com a minha esposa e meus netos, porque eu tenho um de neto de três anos e outro de nove. Eu reclamei com eles. Eu fui lá em cima, na hora que eu desci no carro, para ver se eles não tinham deixado a porteira aberta (...) Eles me cercaram e agrediram. Tiraram os telefones do meu bolso, me tomaram a chave que estava na minha mão, meu chutaram a cabeça, mais de 20 murros”, relatou.

O idoso sofreu ferimentos na boca e foi encaminhado à Santa Casa de Bom Despacho, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ele foi preso sob acusação de desacato, desobediência e resistência, sendo levado para a delegacia da Polícia Civil e liberado em seguida.

Mandado de prisão contra o filho

De acordo com a PM, o filho de Ailton Assis estava foragido desde setembro do ano passado e utilizava as redes sociais para publicar mensagens provocativas, desafiando a polícia. Investigações indicaram que o homem estava escondido no sítio do pai, o que motivou a operação.

O suspeito tem passagens por tráfico de drogas, receptação, furto, roubo, desobediência, resistência e infrações de trânsito.

Histórico de confrontos com a polícia

Ainda segundo a PM, o ex-vereador possui histórico de desentendimentos com policiais. Em 2014, ele e o filho teriam utilizado ferramentas para tentar agredir militares durante uma abordagem.





*Amanda Quintiliano especial para o EM