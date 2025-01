Homem é preso por homicídio após ser filmado esfaqueando vítima na rua

A Polícia Militar (PMMG) prendeu um homem de 52 anos por homicídio próximo à Apae de Itajubá, no Sudoeste de Minas Gerais. O crime aconteceu por volta das 16h dessa quinta-feira (23/1). Uma câmera de segurança flagrou o momento que a vítima foi esfaqueada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A vítima, de 43 anos, caminhava pela Rua Manoel Esteves Gonçalves. Em seguida, encontrou o suspeito, que caminhava em sua direção. Antes de levar uma facada no tórax, ele gesticula com o agressor.





Militares receberam uma denúncia de agressão com arma branca e, ao chegarem ao local, encontraram o homem com ferimento grave. Ele estava caído na calçada, com hemorragia e não sobreviveu.





As imagens ajudaram a PM a identificar o agressor. Os militares o encontraram perto do local do crime. Ele reagiu e, em seguida, foi preso. Ele alegou aos policiais que a vítima teria agredido e ameaçado ele momentos antes do crime.





A faca e outros materiais que o ligavam ao homicídio foram encontrados na casa dele. Além de prender o suspeito, a polícia apreendeu a faca e caminhou para a Delegacia de Polícia Civil (PCMG).

(Nayara Andery/ Especial para o EM.)