Um homem em situação de rua, de 42 anos, morreu a facadas durante briga na esquina da Rua da Bahia com a Avenida Bias Fortes, próximo à Biblioteca Pública Estadual na Praça da Liberdade, na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (12/1).





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição do 1º Batalhão foi acionada depois que testemunhas viram o corpo ferido de um homem no chão. Ao chegar ao local, os militares encontraram outro homem, que vive situação de rua próximo ao endereço, que testemunhou os fatos.





Ele contou que viu a briga entre os homens, conhecidos na região por serem “flanelinhas” na região. De acordo com ele, a confusão se iniciou em razão de carro estacionado no local, cujo motorista era disputado entre os dois para ganho de gorjeta – em prática ilegal.





Em certo momento, a vítima segurava uma pedra em mãos, enquanto o suspeito segurava um objeto que a testemunha não conseguiu identificar. Depois da briga, a vítima caiu no chão e o suspeito foi visto fugindo do local pela Rua da Bahia, no sentido da Avenida do Contorno. Outra testemunha deu a mesma versão.

Consultada no sistema, a vítima foi identificada por ter passagens desde 2015 em ocorrências de envolvimento com o tráfico de drogas, exercício ilegal de profissão, agressão e ameaça.





A Perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a vítima tinha uma perfuração no peito e outra na barriga. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela para maiores investigações.

O local foi isolado e o corpo foi encaminhado pelo Rabecão ao Instituto Médico Legal. A motivação da briga não foi confirmada e o suspeito ainda não foi localizado.