O município de Espinosa, localizado no extremo Norte de Minas Gerais (divisa com a Bahia), é historicamente conhecido com um dos lugares que mais sofrem com a seca no estado. Porém, neste domingo (12/1), os moradores enfrentaram dificuldades com outro fenômeno extremo do clima: muita chuva em pouco tempo.

Devido aos temporais dos últimos dias, o Rio São Domingos, que atravessa a área urbana da cidade, transbordou, provocando inundações em vários bairros. A ponte sobre o mesmo rio, localizada na entrada do município, chegou a ser interditada como medida de segurança, mas já foi liberada.



No final da tarde deste domingo (12), o coordenador municipal de Defesa Civil de Espinosa, Roberto Freitas, informou que ainda estava fazendo levantamento sobre a quantidade de famílias que ficaram desalojas e os prejuízos causados aos moradores e os danos na infraestrutura da cidade.





A prefeitura do município solicitou ajuda junto à Defesa Civil Estadual, ao Corpo de Bombeiros (CBMMG) e à Polícia Militar (PMMG) para o atendimento às vítimas das chuvas.

Os bombeiros informaram que uma equipe da corporação foi deslocada a Espinosa para “avaliar a situação de forma detalhada e adotar as medidas necessárias”.



Ainda de acordo com a corporação, as áreas mais atingidas pelos alagamentos foram o Centro e os bairros Araponga, Santa Tereza e JK. Algumas residências foram inundadas, com nível da água alcançando entre 40 e 60 centímetros de altura em determinados locais, sem registro de vítimas.



A enchente também atingiu uma praça no Centro e a área da rodoviária de Espinosa.