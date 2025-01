A cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, vizinha de Ipatinga, registrou a “maior chuva de sua história” na madrugada deste domingo (12/1) segundo a prefeitura do município. As áreas mais atingidas se estendem da Batinga até o bairro Águas Claras.





As equipes da prefeitura estão mobilizadas desde a madrugada para prestar apoio à população e restabelecer a normalidade. Até o momento, foram registrados quatro resgates e uma morte devido a um deslizamento de terra.





“Apesar dos trabalhos preventivos realizados pela prefeitura ao longo do ano, como a desobstrução de bocas de lobo e o aprofundamento de calhas de córregos, o volume extremo de água, considerado um fenômeno climático, causou danos inevitáveis”, informou o executivo da cidade.





Ainda neste domingo, a prefeitura deve decretar estado de calamidade pública. A Secretaria de Obras intensificou os esforços, deslocando máquinas, caminhões e caminhões-pipa para ações emergenciais. Três ambulâncias foram colocadas de plantão, além do suporte já oferecido pelo Samu. As unidades de saúde estão com equipes reforçadas e prontas para atender a população.

“É importante que, neste primeiro momento, as pessoas deixem as áreas de risco. Nossas equipes vão trabalhar com prioridades. Primeiro, precisamos guardar vidas e, em um segundo momento, restabelecer a comunicação das estradas que foram afetadas. Quem puder, deve evitar transitarnas estradas tendo em vista que há risco de deslizamento a qualquer momento”, alerta o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato.





A assistência social está oferecendo acolhimento às quatro famílias desabrigadas, que estão sendo alojadas na Escola Municipal José Dias Bicalho. No local, estão sendo providenciados alimentação e outros recursos emergenciais. Outra frente de apoio está disponível no CRAS do bairro Industrial.

Há previsão de mais chuvas, com um acumulado de 90 milímetros à tarde. Diante disso, a prefeitura reforça a orientação para que os moradores deixem áreas de risco e evitem transitar por estradas afetadas, devido à possibilidade de novos deslizamentos.