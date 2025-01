Incêndio atingiu apartamento do segundo andar do Edifício Levy, localizado no Centro de Belo Horizonte

A Defesa Civil isolou temporariamente o segundo andar do Edifício Levy, localizado no Centro de Belo Horizonte, que pegou fogo na noite desse sábado (11/1).





Segundo o órgão, foi constatada a queima de diversos materiais presentes nos cômodos durante a vistoria. Os agentes ainda notaram a presença de fuligem em todos os ambientes do apartamento.

Por causa da grande concentração de fumaça, o segundo pavimento do prédio foi isolado temporariamente. Um dos apartamentos foi interditado até que medidas de recuperação do local possam ser adotadas. Não foram identificados riscos estruturais.





Os apartamentos vizinhos ao local do incêndio não apresentaram danos.

“O síndico do condomínio do Edifício Levi foi notificado e orientado quanto aos riscos, sendo instruído a manter o isolamento do pavimento até que a fumaça e o calor se dissipem completamente”, informou a Defesa Civil.





O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de ontem para controlar o fogo que começou no apartamento do segundo andar do prédio. As chamas estavam saindo pelas janelas da unidade. Moradores do condomínio saíram da edificação às pressas, mas de forma segura.





Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.

O Edifício Levy fica na Avenida Amazonas, nº 718, entre as ruas Tamoios e Curitiba. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o incêndio.