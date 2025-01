Dois cachorros foram resgatados pelos bombeiros de uma casa em chamas, na manhã deste sábado (11/1), no bairro Ponte Preta, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo os bombeiros, a corporação chegou ao local quando as chamas já haviam tomado parte do primeiro pavimento da casa e os animais estavam presos. Para o resgate, a equipe precisou fazer uma entrada forçada em uma porta de vidro na frente da casa, perto de onde os cães estavam.

Os animais foram resgatados e entregues ao tutor, que estava fora do local no momento do incidente.

Após a retirada dos pets, os militares combateram as chamas por cerca de 15 minutos e o fogo foi controlado.

A hipótese é que o incêndio tenha sido causado por falhas na rede elétrica da edificação. Apesar dos danos materiais, nenhuma pessoa ficou ferida.