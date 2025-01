Uma parede lateral da igreja caiu e o telhado desabou durantes as fortes chuvas que atingiam o município de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais

As fortes chuvas que atingem Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, causaram a destruição parcial da Igreja Nossa Senhora da Conceição, do século 19, dedicada à padroeira local. No início da noite de sexta-feira (10), por volta das 18h30, uma parede lateral caiu e o telhado desabou, conforme explica o titular da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Fábio Alves de Oliveira.

“Nossa preocupação maior, agora, é com a casa paroquial, que fica bem ao lado da igreja. Se cair mais uma parte do templo, todo em adobe, seremos atingidos”, diz o pároco. Datada de 1863, a igreja, que foi matriz até a construção de uma nova, sediava missas, casamentos e outras celebrações católicas. O bem não é tombado, mas inventariado pela Prefeitura de Cachoeira de Pajeú, município distante 720 quilômetros de Belo Horizonte.

“Quando as construções históricas não são preservadas, um dia, infelizmente, pode haver um desabamento. A comunidade não cuidou, então aconteceu. Na verdade, faltam recursos, as pessoas não podem bancar uma obra assim”, conta o padre Fábio. Ele teme ainda por novos problemas devido à localização do templo. “Fica no alto, num local aterrado. E, como é de adobe, outras paredes podem ruir.” A capela-mor e o batistério não foram atingidos, não se registrando, portanto, destruição de imagens e outras peças sacras.

No momento da queda da parede e do telhado, não havia fiéis na Igreja Nossa Senhora da Conceição Paróquia Nossa Senhora Da Conceição/Cachoeira Do Pajeú/Divulgação

Providências

No momento da queda da parede e do telhado, não havia fiéis na Igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica no Centro de Cachoeira de Pajeú e está vinculada à Diocese de Araçuaí. A Defesa Civil esteve na edificação para avaliar a situação, estando suspensas todas as celebrações. “Vamos aguardar o relatório da Defesa Civil para tomarmos as providências. Este templo guarda as memórias da cidade”, observou o pároco.

A Prefeitura de Cachoeira de Pajeú divulgou a seguinte nota: “É com imensa tristeza que comunicamos o incidente ocorrido com a Igreja Nossa Senhora da Conceição, um importante patrimônio cultural e histórico de nosso município. Essa construção, que representa um marco na formação do nosso povoamento, desabou devido às chuvas intensas, nos últimos dias, em nossa região.”

E mais: “A administração municipal está comprometida com a preservação de nossos bens culturais, e, diante desse lamentável acontecimento, estamos mobilizando profissionais qualificados para tomar as devidas providências."