Até o momento, Minas Gerais tem 50 cidades em situação de emergência no atual período chuvoso. A informação foi divulgada no boletim da Defesa Civil estadual na manhã deste sábado (11/1).





Estão na lista as cidades de Brazópolis, Galiléia, Mendes Pimentel, Rochedo de Minas, Guaranésia, Uberaba, Tapira, Conselheiro Pena, Alfenas, Carlos Chagas, São José da Safira, São Geraldo do Baixio, Franciscópolis, Ouro Verde de Minas, Novo Oriente de Minas, Virgolândia, Curral de Dentro, Glaucilândia, Malacacheta, Sem-Peixe, Salinas, Capelinha, Dom Silvério, Conceição do Pará, Pequeri, Tocantins, Leopoldina, Antônio Carlos, Coronel Fabriciano, Santo Antônio do Aventureiro, Pedra Bonita, Bugre, Raul Soares, Carmo da Mata, Coroaci, Resplendor, Itambacuri, Campos Gerais, Nepomuceno, Caldas, Maripá de Minas, Rio Preto, Laranjal, Diogo de Vasconcelos, Água Boa, Recreio, Acaiaca, Areado, Campo Florido e Mirabela.





Em Pavão, no Vale do Jequitinhonha, a chuva de sexta-feira (10/1) deixou comunidades ilhadas. Ao menos 80 pessoas ficaram desalojadas e 20 estão desabrigados. As famílias foram alojadas em aluguel social. Funcionários da prefeitura e a Defesa Civil municipal estão mobilizados para apoio aos afetados.





Minas tem 13 mortes no período chuvoso





Morreu, na madrugada dessa quinta-feira (9/1), a décima terceira pessoa vítima do período chuvoso em Minas Gerais. Um homem, de 30 anos, tentou atravessar uma ponte de madeira acima de um córrego montado a cavalo enquanto chovia forte na região, mas foi arrastado pela correnteza e morreu afogado, no município de Tombos, na Zona da Mata de Minas Gerais.





Desde o início do período chuvoso em Minas, em setembro, três pessoas morreram em Ipanema e duas pessoas morreram em Raul Soares, no Vale do Rio Doce. Os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Capinópolis, Alterosa, Carangola e Nepomuceno também registraram uma vítima cada.

No mesmo período, 218 pessoas estão desabrigadas e 1473 estão desalojadas.