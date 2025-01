Devido a dinâmica do acidente, o motorista ficou preso sob a carreta e teve a morte confirmada pela equipe do Samu

Um motorista, de 24 anos, morreu em um acidente com carreta na tarde dessa sexta-feira (10/1) na BR-135, em um trecho de descida de serra, próximo a cidade de Montes Claros, na Região Norte de Minas.





Segundo o Corpo de bombeiros, a carreta tombou na altura do quilômetro 373. O veículo, que transportava gordura animal, saiu de Contagem, na Grande BH, com destino à São João da Ponte, no Norte do estado.





Devido à dinâmica do acidente, o motorista ficou preso sob a carreta. Foi necessário o uso de um caminhão com uma ferramenta semelhante a um guindaste para realizar o resgate.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do condutor no local do acidente.





O corpo foi encaminhado para a funerária após a liberação do perito da Polícia Civil.





A Polícia Militar também esteve presente para organizar o tráfego e garantir a segurança na via durante o atendimento à ocorrência.

