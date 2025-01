Um acidente de carro no Bairro Morada Nova, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma mulher de 27 anos em estado grave na noite desta sexta-feira (10/01).





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista apresentava sinais de embriaguez e perdeu o controle do veículo, colidindo com um muro. A passageira foi atendida por uma equipe do SAMU e precisou ser entubada.





O homem, que não foi identificado, sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA Industrial pelos bombeiros.

