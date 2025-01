Um homem foi preso nesta sexta-feira (10/1) depois que a polícia localizou uma granada caseira dentro de sua casa, no Bairro São Francisco, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O artefato, descrito como um dispositivo com corpo metálico e um detonador improvisado com um isqueiro, apresentava risco iminente de explosão.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito afirmou ter comprado o explosivo por R$ 50 no Rio de Janeiro. No entanto, ele não explicou aos militares o motivo da aquisição nem como pretendia utilizá-lo.

Diante da gravidade da situação, o imóvel foi isolado, e o Esquadrão Antibombas foi acionado para garantir a segurança no local. Após a remoção da granada, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

As investigações sobre a origem e o propósito do explosivo continuam sob a responsabilidade da Polícia Civil, que não descarta a possibilidade de envolvimento do homem em atividades ilegais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia