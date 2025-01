O amigo frânces do fotógrafo desaparecido em Paris, Alex Gautier, publicou um vídeo nesta sexta-feira (10/1) no qual se despediu de Flávio e disse que para sempre vai amá-lo. O corpo do fotógrafo foi encontrado no último sábado (4/1), dentro do Rio Sena. Gautier foi a última pessoa com a qual Flávio de Castro conversou antes de desaparecer.

Ao longo de três stories, Gautier disse que a situação toda mexeu muito com ele e agradeceu as muitas pessoas que compartilharam o pedido de informações sobre o desaparecimento de Flávio. Ainda, agradeceu por todo tempo vivido e pelo carinho com o Flávio. "Obrigado por tudo, meu Loulou d'amour. Eu te amei, eu te amo e eu te amarei", disse, se referindo a Flávio com um termo em francês usado para tratar de pessoas muito queridas.

O corpo de Flávio de Castro, de 36 anos, foi retirado do rio no último sábado (4/1), e a identidade foi comprovada posteriormente por exames de DNA. Amigos do fotógrafo que estão em Paris e mantêm contato com autoridades francesas seguraram a informação de que o corpo foi encontrado para que a família pudesse se preparar para contar à mãe de Flávio, que sofre de problemas cardíacos.

O corpo estava em avançado estado de decomposição e sem sinais de violência. Ele teria sido levado pela correnteza do Rio Sena por cerca de 20 km desde o suposto local da queda. Foram realizados exames que confirmaram a identidade do corpo, mas novos testes ainda serão feitos para verificar se há presença de substâncias tóxicas.

O Consulado do Brasil em Paris foi informado pela polícia francesa da identificação do corpo nessa quinta-feira (9/1). O Itamaraty informou estar em contato com os familiares de Flávio e que permanece à disposição para prestar assistência consular.

Histórico

Natural de Campo Belo, Flávio desembarcou em Paris em 1º de novembro para assistir a um casamento junto com Lucien Esteban, seu sócio em uma empresa de fotografia de eventos, a Toujours, de Belo Horizonte. Ele estava desaparecido desde 26 de novembro de 2024, quando devia ter embarcado de volta ao Brasil, mas perdeu o voo depois de cair no Rio Sena. O acidente ocorreu a poucos metros da beira do rio e próximo da Torre Eiffel.

Devido à queda, Flávio informou a um amigo francês que tinha sido resgatado e levado para o hospital Georges Pompidou, onde ficou internado. Ao receber alta, o fotógrafo retornou ao apartamento onde se hospedava e teve ajuda da empresa que alugou o imóvel para encontrar um novo local para se hospedar.

Na noite do mesmo dia, Flávio disse a Alex Gautier que tinha descansado no apartamento, ia jantar e voltar a dormir. Depois disso, não respondeu mais às mensagens e ninguém mais teve contato com ele.

Horas depois, câmeras de segurança captaram a imagem de Flávio próxima ao rio, andando sozinho e desorientado, até se sentar próximo à água. Minutos depois, quando a câmera retorna ao local, o fotógrafo não é mais visto.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia