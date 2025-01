A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu um homem de 25 anos acusado de matar a sogra, de 45, ao tentar impedir que ela defendesse a filha de agressões. O crime aconteceu no dia 24 de dezembro, em Luislândia, no Norte de Minas Gerais. A prisão do suspeito ocorreu nessa terça-feira (7/1), em operação da PC.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo as investigações, o suspeito, a companheira e a sogra passaram a noite em um bar próximo à casa da vítima. Durante a madrugada, ao voltarem para a residência, uma discussão entre o homem e a companheira evoluiu para agressões físicas. Ele teria tentado sufocá-la segurando-a pelo pescoço.





A sogra interveio na tentativa de proteger a filha e conseguiu separar os dois. No entanto, aproveitando um momento de distração, o suspeito pegou uma faca e desferiu diversos golpes nas costas da sogra, que não resistiu. Após o ataque, o homem fugiu.





As investigações começaram imediatamente, com perícia técnica no local do crime. O suspeito foi localizado em Brasília de Minas e levado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Brasília de Minas.