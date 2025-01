Problemas com drogas, vingança, desentendimento. Essas as hipóteses com as quais a Polícia Civil trabalha para identificar o autor do assassinato de Wallisson Erick dos Santos, de 20 anos, cujo corpo foi encontrado no quintal de uma casa, no Bairro Milanês, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite desse sábado (4/1). Uma faca, que teia sido usada no assassinato, foi encontrada no local.





A vítima foi encontrada pela filha da dona da casa e seu marido, que viram o corpo caído no quintal ao caminharem até os fundos da propriedade. O imóvel estava fechada há dois meses, desde quando a proprietária mudou-se.





Os policiais militares que foram ao local descobriram que a vítima morava em uma casa ao lado, junto com outras três pessoas, uma delas, seu ex-cunhado, D. C. B. F., de 43 anos, além de duas mulheres. Segundo vizinhos do imóvel, os quatro eram viciados em drogas.





Na casa vizinha, os policiais foram recebidos por D., que negou que a vítima morasse lá. A notícia da morte se espalhou rapidamente e chegou aos ouvidos da irmã da vítima, que foi até o local e confirmou aos policiais que seu irmão morava lá com D. e as duas mulheres.





Contradições





A partir desse momento, D. caiu em contradição. Falou que Wallisson morava com ele, mas que tinha se mudado há 10 dias. Depois contou uma história de que tinha passado o dia trabalhando.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





E uma vistoria no interior da residência, os policiais chegaram a um quarto onde havia marcas de sangue o assoalho e nas paredes. Segundo os militares, uma desavença entre os dois pode ter começado nesse quarto. D. foi preso como principal suspeito do crime e levado para a Delegacia de Plantão de Contagem.