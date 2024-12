Três homicídios, ocorridos em 4 de novembro deste ano, começaram a ser esclarecidos pela Polícia Civil, que cumpriu três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, durante a Operação Olhos d’Águia, realizada nessa segunda-feira (30/12), em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas.

Dois homens, de 21 e 23 anos, foram presos, R$ 5.450 em espécie e cinco aparelhos celulares foram apreendidos. Um terceiro suspeito, de 27 anos, segue foragido. Segundo os policiais, as investigações mostraram que os crimes foram motivados por uma disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Olhos d’Água, em Belo Horizonte.





De acordo com a polícia, as vítimas eram integrantes de um grupo criminoso rival, suspeitas de envolvimento no assassinato do líder de outro grupo, ocorrido em 29 de outubro. Ainda segundo as investigações, os suspeitos do crime presos ontem saíram de Belo Horizonte para Itaúna, acompanhados de dois outros comparsas, ainda não identificados, com o objetivo de vingar a morte do chefe do tráfico.

Os suspeitos utilizaram três veículos e uma motocicleta para chegar ao local do crime. Encapuzados, eles se aproximaram das vítimas e efetuaram disparos com pistolas calibre 9mm, sem qualquer chance de defesa para elas. Dos três homens mortos ,dois tinham 20 anos e um de 25, sendo que um deles não possuía vínculo com os criminosos nem antecedentes criminais.





As investigações apontaram, também, que um dos veículos usados no crime estava clonado e foi abandonado em uma estrada vicinal em Itaúna. Outros carros, que ainda não foram identificados, deram cobertura logística à ação criminosa.





Durante o cumprimento dos mandados, um dos presos foi flagrado com um celular furtado e autuado, em flagrante, pelo crime de receptação.

“A prisão temporária, com prazo inicial de 30 dias, permitirá o aprofundamento das investigações, incluindo a análise dos materiais apreendidos e a busca pelo suspeito foragido”, diz o delegado João Marcos Ferreira, da Delegacia de Homicídios de Itaúna. Os dois presos foram levados ao sistema prisional.