A Polícia Militar prendeu neste domingo (29/12) uma mulher, de 22 anos, apontada como a responsável por matar o namorado, de 27, no Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme registrado no boletim de ocorrência, ela confessou o crime e justificou dizendo que vivia em um relacionamento conturbado e marcado por violência psicológica.

O rapaz teria ingerido raticida misturado ao milk-shake, suco e pizza durante encontro com a mulher na última sexta-feira (27/12) na casa dela. A jovem contou aos militares que, às 23h, o namorado começou a passar mal. Na madrugada de sábado (28/12), por volta das 4h, ela deu uma rasteira no rapaz no banheiro do imóvel e o asfixiou com as mãos, tapando o nariz e a boca dele, que morreu no local.

Ela enrolou o corpo em um saco plástico e, às 6h, saiu para trabalhar na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ao terminar o expediente, a mulher voltou para casa, pegou o carro da vítima e, acompanhada da prima de 15 anos, foi passear em um shopping na região de Venda Nova, saindo de lá às 23h, quando voltou para Ribeirão das Neves, abandonou o carro no Bairro Status e escondeu as chaves na calçada.

Ao chegar em casa, no Bairro Jardim Colonial, ela levou o corpo para um lote vago perto da residência dela, com a intenção de enterrá-lo. No entanto, acabou decidindo voltar ao Bairro Status para pegar o carro, levando o veículo ao Bairro Monte Verde, onde ele foi incendiado. Ela voltou para casa, mas, como estava muito cansada, acabou dormindo e acordou na manhã de domingo com policiais militares na sua porta. A ocorrência não explica como o crime foi descoberto.

Mulher alega que sofria violência psicológica

Questionada, a jovem alegou que vivia em um relacionamento conturbado, tendo sofrido violência psicológica. Ela afirmou também ter sido traída diversas vezes.

A PM relatou que um jovem de 18 anos é procurado sob suspeita de participação no homicídio. Ele teria um relacionamento com a mulher da vítima. A Polícia Civil vai investigar o caso.

