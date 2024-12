Enterro do Sargento Roger Dias, no Bosque da Esperança, em BH

O ano de 2024 em Minas Gerais foi marcado por crimes que chocaram os mineiros e ganharam, em muitos casos, até projeção nacional. No início de janeiro, uma menina de 12 anos foi achada morta em uma rua de Belo Horizonte. A polícia acabou descobrindo que Ana Luiza foi estuprada e morreu por asfixia. No mesmo mês, também na capital, o sargento Roger Dias foi assassinado durante uma perseguição a dois foragidos que não haviam voltado para o sistema prisional depois da “saidinha” de Natal. O velório do militar causou comoção e lotou o cemitério.

Na Grande BH, em maio, a disputa no tráfico de drogas levou a uma chacina em Ribeirão das Neves durante a festa de aniversário de um menino de 9 anos. Ele, o pai, de 26, e outra criança, de 11, foram mortos. Em Contagem, um motorista de aplicativo de 36 anos morreu agonizando no asfalto depois de ser esfaqueado e jogado para fora do próprio carro. Além disso, a polícia descobriu que a morte de um menino de 7 anos em Lagoa Santa decorreu de episódios de maus-tratos, que resultaram em um quadro de desnutrição severa. A criança chegou a ser alimentada com comida para cachorro.





Relembre a seguir, em ordem cronológica, 10 crimes ocorridos no estado que tiveram grande repercussão:

1 – Caso Roger Dias: morte de sargento causa comoção

O sargento Roger Dias foi morto em 5 de janeiro. O militar integrava as equipes que foram até o Bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte, à procura de dois homens foragidos que não voltaram ao sistema prisional depois da saidinha de fim de ano. Eles foram vistos furtando uma caminhonete e acabaram recapturados pela polícia. Welbert de Souza Fagundes, ao receber ordem de parada do sargento Roger, virou-se apontando uma arma para o policial e atirou. Dois disparos atingiram a cabeça do sargento e outro, uma das pernas.

O velório do sargento causou comoção e lotou o cemitério Bosque da Esperança. O corpo dele foi transportado em um carro do Corpo de Bombeiros durante cortejo com viaturas das polícias militar, civil, penal e federal. No fim de outubro, a Justiça mandou soltar Welbert, que, até então, estava em prisão preventiva. Ele ficou custodiado na Penitenciária Francisco Sá, no Norte de Minas, até o início daquele mês, quando foi transferido para um hospital psiquiátrico. A mudança ocorreu pela apresentação de um atestado de necessidade de tratamento especializado, emitido por um médico legista.

2 – Menina é estuprada, morta e largada na calçada

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostraram o momento em que um homem, posteriormente identificado como Davi Martins Santos, largou o corpo de uma menina na calçada de uma rua do Bairro Bela Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã de 16 de janeiro. O trabalho de perícia da Polícia Civil no corpo de Ana Luiza Gomes, de 12 anos, mostrou que ela foi estuprada e morreu por asfixia.

Polícia Civil concluiu o inquérito em 26 de janeiro indiciando Davi Martins Santos pelos crimes de estupro de vulnerável, fraude processual, corrupção de menores e homicídio praticados contra Ana Luiza Redes sociais/Reprodução

No dia 26 do mesmo mês, Davi foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, fraude processual, corrupção de menores e homicídio por motivo torpe. “O DNA mostra que o sêmen encontrado é o de Davi. Os exames também comprovaram que Ana Luiza teve uma convulsão por ter tido o tórax comprimido, o que se supõe ter ocorrido durante o estupro”, disse, na ocasião, o delegado Leandro Alves Santos.

Davi, que já tinha passagens pelos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e furto, tornou-se réu em 9 de fevereiro pelo estupro e pela morte de Ana Luiza. Em maio, testemunhas de acusação foram ouvidas durante a primeira audiência do caso. O processo está sob sigilo.

3 – Em ira, vizinho dispara: “Preta fedida”

Um homem de 53 anos foi flagrado em vídeo cometendo o crime de injúria racial contra uma mulher negra, de 44, no município de Boa Esperança, no Sul do estado. Na filmagem, a vítima pede para o vizinho recolocar uma placa que estaria no corredor. Ele, então, joga plantas em direção à mulher e repete ofensas como “preta fedida” e diz: “Está me filmando? Chame a polícia”.

A situação começou devido ao som alto e a latidos de cães na casa do agressor. O dono desse imóvel, um homem de 32 anos, entrou em contato com o inquilino e pediu para que ele acalmasse os animais e abaixasse o volume, a fim de não atrapalhar a vizinhança. O proprietário do imóvel também acabou alvo de injúrias. O agressor foi conduzido à delegacia em 26 de janeiro, quando prestou depoimento e foi liberado. No dia seguinte, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva. O homem foi encontrado e preso quatro dias depois.

4 - Idosa morre depois de aplicar PMMA nos glúteos

Um procedimento para aumentar os glúteos em uma clínica no Bairro Prado, na Região Oeste da capital, terminou com a morte de uma mulher de 60 anos. No dia 7 de março, logo após a aplicação da substância polimetilmetacrilato (PMMA), a paciente passou mal e morreu. Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, o médico relatou que, após o procedimento, a mulher se levantou, sentiu uma sonolência e caiu no chão, chegando a urinar e vomitar. Um cardiologista da clínica auxiliou nas manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no local pelo Samu.

A investigação da Polícia Civil mostrou que o produto foi aplicado pela esposa do médico, que tem formação acadêmica em odontologia. Além disso, em pesquisa na Vigilância Sanitária, foi descoberto que a clínica funcionava de forma clandestina, pois não tinha autorização do órgão. O médico, inclusive, também não possuía especialização para atuar como cirurgião plástico. Em 3 de junho, o casal foi indiciado por homicídio doloso — ou seja, quando uma pessoa mata outra intencionalmente ou assume o risco.

À época, em entrevista ao Estado de Minas, Vagner Rocha, cirurgião plástico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) em Minas, destacou que a aplicação do PMMA é de alta complexidade devido aos possíveis riscos de efeitos adversos, como infecções a longo prazo e alta toxicidade aos rins. Anvisa qualifica o PMMA como “produto de uso em saúde da classe IV” — ou seja, máximo risco.

5 – Motorista de app morre agonizando no asfalto após assalto

Um motorista de aplicativo de 36 anos foi brutamente assassinado a facadas e jogado para fora do próprio carro no Bairro Kennedy, em Contagem, na Grande BH. Kemmel Luigi Nunes Caputo foi encontrado agonizando no asfalto, na madrugada do dia 21 de abril. O suspeito de cometer o crime foi identificado e preso em 19 de julho, em Ribeirão das Neves.

Kemmel Luigi Nunes Caputo, de 36 anos, trabalhava como motorista de aplicativo quando foi atacado por homem que se passou por passageiro, em Contagem Redes Sociais/Reprodução

O delegado Ítalo Fernandes de Almeida, chefe da subseção de homicídio de Contagem, contou que, em um primeiro momento, devido à violência do crime, os policiais consideraram que seria um homicídio premeditado. No entanto, ao longo das investigações foi constatado que o ataque se tratava de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O suspeito foi indiciado e caso seja condenado, pode cumprir de 20 a 30 anos de prisão.

De acordo com as investigações, o suspeito das facadas estaria precisando de dinheiro para pagar garotas de programa. Ele teria tentado conseguir os valores emprestado de familiares e amigos, mas ao receber negativas decidiu roubar um motorista de aplicativo.

6 – Ribeirão das Neves: chacina em aniversário de criança

No dia 23 de maio, dois homens armados invadiram um sítio em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e iniciaram uma sequência de disparos de arma de fogo. O alvo do ataque era Felipe Moreira Lima, de 26 anos. Ele, o filho Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de 9, e Laysa Emanuele, prima do menino, morreram.

A festa comemorava o aniversário de Heitor Felipe. O pai dele tinha envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Morro Alto, em Vespasiano, estava em guerra com traficantes do Bairro Bela Vista, em Santa Luzia, uma vez que queriam que a vítima passasse a comercializar os entorpecentes fornecidos por eles.

Heitor Felipe, Laysa Emanuele e Felipe Moreira Lima morreram durante festa de aniversário Redes sociais/Reprodução

Em julho, oito envolvidos se tornaram réus por homicídio qualificado. Entre eles estão: um mandante, que orquestrou o crime da cadeia, uma mulher que teria passado informações sobre a festa e um atirador detido em flagrante no dia dos fatos. Três pessoas ainda seguem foragidas. No último dia 12, após as autoridades descobrirem um plano de fuga em curso, dois réus foram transferidos do presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, para a Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

7 – Criança deixada sem comida morre com desnutrição severa

Uma rotina de maus-tratos levou à morte do pequeno José Guilherme, de 7 anos, em Lagoa Santa, na Grande BH. Os médicos acionaram a Polícia Militar após a criança ter chegado morta à unidade de saúde em 7 de junho. O menino teve falência múltipla de órgãos decorrente de um quadro de desnutrição severa. Em relato à polícia, um dos médicos disse que a criança chegou ao hospital muito magra. “Era pele e osso”, ressaltou.

Nas investigações surgiram denúncias de que o padrasto impedia a criança de se alimentar. A mãe, ao prestar depoimento, disse que já tinha flagrado José Guilherme comendo ração de cachorro. Em um primeiro momento, o padrasto do garoto informou que ele estava doente havia seis dias, que não se alimentava e vomitava “coisas verdes". Depois, o homem confessou que deixava o enteado sem comida. O inquérito ainda está em andamento.

8 – Homem quebra raquete na cabeça de menino no Minas Tênis Clube

O homem acusado de quebrar uma raquete de tênis na cabeça de uma criança no Minas Tênis Clube, em 25 de julho, em Belo Horizonte, foi preso preventivamente na tarde de 26 de setembro, na capital. Em decorrência de outros crimes, o que inclui armazenamento de pornografia infantil, Leonardo Rodrigues Zambrana, de 47 anos, cumpria medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, ao frequentar o clube e agredir a criança, a Justiça entendeu que ele descumpriu parte das determinações.

Após mandado expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente na capital, o homem foi capturado pela Polícia Militar no Bairro Nova Granada, na Região Oeste. Ele não ofereceu resistência durante a abordagem dos militares e foi conduzido à Central Estadual do Plantão Digital, na Cidade Administrativa.

9 – Madrasta e filhos envolvidos na morte de mulher achada em cisterna

Em 27 de agosto, o corpo de Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, que estava desaparecida há quatro dias na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi encontrado. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pelo marido de Magna, Tiago Arlei Alves, de 22. Segundo ele, o corpo estava dentro de uma cisterna, na casa do pai da vítima, no Bairro Candelária.

Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, foi sepultada no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Vila Jaqueline, zona norte de Belo Horizonte, na manhã do dia 30 de agosto TV Alterosa/Reprodução

No fim de novembro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou denúncia do Ministério Público contra a madrasta e três filhos dela por homicídio qualificado. As investigações da Polícia Civil apontaram que o assassinato foi motivado por desavenças financeiras, já que a madrasta da vítima havia feito recentemente um empréstimo em nome do marido no valor de R$ 40 mil. O valor, segundo a polícia, foi gasto com jogos de apostas ilegais, celulares e outros bens.

Nos primeiros dias, a família se mostrava preocupada com a falta de notícias sobre o paradeiro de Magna, tanto para a polícia quanto para o marido da vítima. Entretanto, dias depois, o grupo organizou um churrasco, o que chamou a atenção dos vizinhos. A polícia acredita que estavam comemorando o crime.

10 – Moradores filmam mulher sendo morta a facadas pelo marido

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas na tarde de 10 de dezembro, no Bairro São Marcos, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O marido dela, Marcos Vinicius Costa, de 30 anos, aparece em imagens em redes sociais aplicando uma sequência de golpes na esposa, que estava na calçada. Ele foi preso em flagrante no dia do crime. Dois dias depois, a Justiça converteu a prisão em preventiva.

Katy Emanuela foi sepultada no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde de 12 de dezembro Túlio Santos/EM/DA. Press

Katy Emanuela da Costa tinha medida protetiva contra o suspeito. Os dois têm seis filhos juntos – outros dois, de 19 e de 16, são do relacionamento anterior da mulher. Ao tentar ajudar a mãe, o filho de 13 anos foi ferido pelo pai com golpes no pescoço e sobreviveu. Vizinhos relataram que Marcos tinha hábitos macabros. Uma das testemunhas relatou que ele costumava assustar as pessoas ao beber o sangue de animais na frente dos outros.

No dia do velório, os filhos da mulher não quiseram falar com a imprensa. À polícia, o filho mais velho da vítima, de 19 anos, afirmou que irá cuidar dos mais novos.