O sargento Roger Dias, morto durante uma perseguição no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (5/1), terá direito à promoção post-mortem, concedida aos militares que perdem a vida em serviço. A informação é da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Segundo a corporação, “o militar que falece em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, como no caso do sargento Dias, fará jus à Promoção post-mortem, além de assegurada, à família, a pensão acidentária e auxílio funeral”, informou em nota.

Porém, a PMMG ressalta que todas essas situações mencionadas passam por análise dos critérios existentes. Apenas após essa verificação, a família tem tais direitos garantidos.

No caso do militar, ele será promovido de terceiro para segundo sargento. Dias foi baleado na cabeça por Welbert de Souza Fagundes, que estava foragido após receber o benefício da saída temporária de Natal e Ano Novo e não retornou ao presídio após o prazo estipulado pela Justiça.