Viúva do sargento Roger no enterro do corpo do marido

Ana Clara, viúva do Sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, emocionou a todos que estiveram no sepultamento do policial no Cemitério Bosque da Esperança, na zona norte de Belo Horizonte, no final da tarde de terça-feira. O vídeo do depoimento dela viralizou em redes sociais

O sargento morreu em consequência de dois tiros na cabeça, desferidos à queima-roupa por Webert Souza Fernandes, de 25 anos, foragido da Justiça que o policial perseguia pelo roubo de um carro.

O vídeo mostra o momento em que a viúva recebe, das mãos do comandante geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, a bandeira que cobriu o caixão do policial, no velório e no cortejo até o túmulo.

Com lágrimas nos olhos, Ana Clara diz: “Vai ser para a filha dele, quando crescer. Mostrar bem que o pai dela foi, o herói que ele foi. Ele foi incrivelmente maravilhoso”.

A bandeira estava dobrada e desde que ela lhe foi entregue, Ana Clara a abraçou e a mantinha junto do peito.