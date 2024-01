O Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento chama a atenção do Congresso Nacional

Frases fortes, como “A morte do sargento Dias representa nosso maior pesadelo: não voltar para casa”. Cobranças ao Congresso, que não dá atenção às leis de execução penal. E uma certeza, a de que “a PM não vai recuar, não vai desistir nunca”. Esses são os principais pontos tocados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, ao fim do sepultamento do Sargento Roger Dias da Cunha.

Leia também: Justiça determina regressão para regime fechado de homem que executou PM em BH



Segundo o coronel, a morte do policial mineiro revela o momento de maior insegurança pelo qual atravessa o Brasil. “Não queria usar esse tipo de afirmação, mas esta é a mais pura verdade, a realidade.”

O coronel Piassi entende que esse é o momento em que o país precisa encontrar mudanças pois vive um momento de insegurança. “Que esse fato sirva de reflexão para mudanças na lei de execução penal no Brasil."

Para ele, o sargento Dias foi morto de uma maneira vil e covarde. “É um ataque ao estado e à sociedade. O Congresso precisa enxergar a sociedade como um todo. Os tiros na cabeça do sargento Dias acertaram em todos os cidadãos”.