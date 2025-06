Organizadas do Cruzeiro invadem churrasco, furtam e agridem atleticanos

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Integrantes de torcidas organizadas do Cruzeiro invadiram um churrasco de atleticanos com pedaços de pau, pedras e barras de ferro na tarde desse sábado (7/6), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, um casal organizou o evento em casa e convidou cerca de 30 amigos para a festa. Todos usavam camisas do Galo na celebração.

Durante o churrasco, integrantes da “Máfia Azul Betim”, “Sudoeste” e outras torcidas organizadas do Cruzeiro invadiram a residência com barras de ferro, pedaços de pau e pedras. Os 30 invasores usaram camisas para cobrir os rostos.

Na ação, os invasores quebraram vidros, danificaram as portas do imóvel e carros das vítimas e furtaram bolsas, roupas, carteiras e documentos.

Os suspeitos ainda agrediram alguns dos presentes no churrasco. Um homem, de 28 anos, sofreu uma lesão na mão direita.

Depois da ação, os invasores fugiram em seis carros.

As vítimas ainda relataram que havia crianças e mulheres no evento e que todos ficaram em estado de pânico com a invasão.

Há câmeras de segurança na rua onde o fato aconteceu. Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou perícia oficial à Betim para realização dos primeiros levantamentos a respeito da rixa entre torcidas de times de futebol ocorrido na tarde de ontem. Até o momento, ninguém foi preso.