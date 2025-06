Adolescente é apreendido em BH e revela fábrica de submetralhadoras

Uma fábrica clandestina de submetralhadoras artesanais foi descoberta neste sábado (7/6), no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, após a apreensão de um adolescente de 17 anos.

A operação foi desencadeada após a abordagem do jovem no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte da capital, onde ele realizava entregas de crack e recolhia dinheiro do tráfico, segundo informou a Polícia Militar.

Durante a abordagem, o adolescente confessou que atuava no tráfico de drogas e revelou o endereço onde morava, no Taquaril. Policiais do Tático Móvel do 22º e do 13º Batalhões foram até a casa do adolescente, onde foram recebidos pela mãe dele. Ela autorizou a entrada dos militares, mas, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado dentro da residência.

No entanto, um forte cheiro vindo de um barracão vizinho chamou a atenção da equipe. Ao inspecionarem o imóvel ao lado, os policiais encontraram uma estrutura montada para a produção de armamentos, além de três submetralhadoras já prontas, carregadores em estágio avançado de fabricação, materiais para montagem e uma furadeira de mesa, usada no processo de fabricação.

Os militares também localizaram uma pedra de crack, que estava sendo fracionada, e diversos apetrechos típicos do tráfico. Segundo a PM, o adolescente afirmou que recebia uma quantia mensal para armazenar e fracionar o entorpecente, além de ser responsável pelas entregas no Bairro Primeiro de Maio.

Quanto às armas, o jovem contou que participava apenas da etapa final de montagem das submetralhadoras, que chegavam parcialmente prontas ao barracão. Ele, no entanto, não revelou onde o restante do processo de fabricação era realizado.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia especializada. A investigação sobre a origem das armas e possíveis outros envolvidos continuará sob responsabilidade da Polícia Civil.