Homem é preso por agredir gestante e por tráfico de drogas em MG

Um homem foi preso em flagrante no Morro do Carapina, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, por agredir a ex-companheira grávida e por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante um patrulhamento da Polícia Militar, quando o suspeito foi avistado e, segundo os policiais, ficou nervoso ao ver a viatura.

Enquanto era abordado, os militares receberam um chamado do Centro de Operações Políciais Militares (COPOM) relatando uma denúncia de violência doméstica. A vítima, ex-companheira do suspeito, afirmou que ele invadiu a casa dos pais dela, empurrou uma prima e a agrediu com um soco no ombro.

A ex-companheira que está grávida de seis meses relatou aos policiais que vinha sendo perseguida após o término do relacionamento. Apesar das dores, ela dispensou atendimento médico e decidiu representar criminalmente contra o agressor.

Diante do relato, os policiais se deslocaram com o suspeito até a residência onde ele morava anteriormente com a vítima. No local, foram encontrados 18 papelotes de uma substância semelhante à cocaína, além de ácido bórico, plásticos para embalar drogas, um relógio, cordões dourados e câmeras de segurança usadas para monitorar a chegada da polícia. A PM também apreendeu um celular considerado pelos policiais de origem suspeita, possivelmente relacionado ao tráfico.

O suspeito foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, em seguida, conduzido à delegacia, onde fica à disposição da Justiça. Ele já tem passagens anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma, furto e receptação.